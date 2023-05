Mutatjuk, mi minden befolyásolja az albérletek árát

– Ha az albérletpiaci folyamat alakulását vizsgáljuk, az árak esetében érdemes a statisztikai hivatal 2015-ös (lakbérindex) számait kiindulási alapnak tekinteni. A koronavírus-járvány 2020-ban megakasztotta az addig öt éve tartó áremelkedést, majd 2022 nyarára az albérletárak visszatértek a korábbi szintre – mondta lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jelezte: a kínálat 2021-ben járt a csúcson, ám azt felszívta a kereslet, az albérletárak emelkedése pedig tavaly év végére ismét megtorpant.

– A bérbeadók elbizonytalanodtak, hogy bérlőik a nagyobb rezsi mellett a lakáskiadás díját is ki tudják-e gazdálkodni, ezért inkább nem emeltek. Az idei év eleje inflációs csúcsot hozott, ugyanakkor a minimálbér is emelkedett, ahogy a többi bérsávban is nőttek a keresetek. Ezt a bérbeadók is beárazták, így ha kis mértékben is, de újból drágulnak az albérletek – magyarázta a szakértő.

Az áremelkedés ugyanakkor nem éri el az infláció mértékét, ráadásul az a bérbeadó, aki odafigyel az ingatlanjának állapotára, annak sokkal többet ér egy megbízható bérlő néhány plusz százaléknyi áremelésnél.

Lapunk kérdésére Balogh László elmondta azt is, hogy amíg az eladó lakások ára és az irántuk való kereslet csökkent, addig a bérleti piacon stabil a kereslet. Aki szeretné kiadni ingatlanát, az ezután is megteszi, bár egy-két évre állampapírba fektetni jobb befektetés. A lakáskiadás nagyvárosi környezetben az amortizációt és a jövedelemadót nem számítva 5-6 százalékos hozamot jelent, az állampapír jelenleg ennek közel háromszorosát.

A többség a saját tulajdonú ingatlant részesíti előnyben az albérletek helyett

Fotó: Bach Máté

A szakember kiemelte, nincs arról szó, hogy azok, akik eddig lakásvásárlást terveztek, most tömegével bérlőkként jelennének meg a piacon. Egyfelől azért, mert a jelenlegi hitelkörnyezet ellenére az árak csökkenése miatt többen továbbra is a vásárlás mellett döntenek. Aki pedig a drágább hitelezés miatt mégsem tud vásárolni, nem szívesen fordítja a pénzét albérletre sem. Néhány egyedi élethelyzet, például ikrek születése, haláleset, válás terelheti inkább a tulajdonosokat az albérletpiacra.