Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Ankét Feróval – A balos sajtó is az íreknek szurkolt + videó

Elsírta magát Nagy Feró a vasárnapi írekkel játszott mérkőzés után, mint fogalmazott, a válogatottat sajnálta, a magyar fiúk ugyanis mindent megtettek a győzelemért, továbbra is szereti őket és szurkolni fog értük. Huth Gergellyel, a PestiSrácok.hu főszerkesztőjével kielemezték azt is, hogy az ellenzék miért örül a válogatott kudarcának. Podcastműsorunkban szó esett a győri Háborúellenes gyűlésről, valamint az ezzel egy időben és ugyanabban a városban megtartott Tisza-vezér rendezvényéről, ahol lényegében „gyászbeszédet” tartott Magyar Péter. Valamint azt is megbeszélték, hogy az ellenzéknek mi lehet a baja Szabó Zsófival és Nagy Feróval.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 16:23
Mi mással kezdődhetett volna az Ankét , mint a vasárnapi írek elleni mérkőzéssel. Az ország jelentős része gyászol, de az ellenzékiek többsége örömkönnyeket ejtett, mert szerintük ezért is Orbán Viktor a hibás, és ez a miniszterelnök bukását jelenti. Nagy Feró és kollégánk ezen mélységesen felháborodott. A Beatrice frontembere nem érti, hogy a balliberálisok a sikereinknek sem tudnak ürülni, a sikertelenségnek pedig nagyon, amely jellemtelen magatartásra utal. Feró elmondta, ő elsírta magát, de nem azért, mert elszállt a lehetőség a vb-re való kijutásra, hanem azért, mert nagyon sajnálta a magyar fiúkat, akik nagyon jól játszottak, de az utolsó pillanatban bejött egy gól, amire számítani sem lehetett. Mint fogalmazott, nem rengette meg hitében, hogy vesztettünk a pályán, továbbra is szereti a magyar csapatot, kiáll mellettük és szurkol nekik.

Személyes tapasztalatot azzal kapcsolatban osztott meg, hogy bizonyos tiszás ismerősei támogatják az ukrán háborút, de harcolni nem mennének a frontra.

Ha már itt tartottak, ráfordultak a szombaton Győrben tartott Háborúellenes gyűlésre, amely az országjárás első állomása volt. Műsorvezetőnk és vendége szerint a sikeres rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnöknek kemény és kényes kérdésekre is válaszolnia kellett a színpadon vele készített interjúban, de nagyon is állta a sarat.

Ha már Győr, akkor amellett sem mehettek el szó nélkül, hogy a Háborúellenes gyűlésre rászervezett a Tisza Párt is egy országjáró megmozdulást, ahol Magyar Péter beszéde egy igazi katyvasz volt, mintha összeollózta volna korábban elhangzott mondatait – emelte ki kollégánk és vendége podcastműsorunkban. 

Mint az adásunkban elhangzott, Magyar Péter egy gyászbeszédet tartott, amikor arról beszélt, hogy fekete kordonok vannak a fideszes rendezvényen, fekete függönyökkel takarnak el mindet, Orbán Viktor fél a néptől. Feró megjegyezte, hogy minden egyes koncerten ilyen kordonokat használnak, hogy a résztvevők tudják, merre kell indulniuk, milyen szektorba foglalnak majd helyet. Mi viszont azt jegyezzük meg, hogy a világ összes repülőterén így és ilyen színű kordonokkal, mondhatni mobil folyosókkal jelzik az utazóközönségnek, hogy hol csekkolhatnak be, merre van a csomagok átvizsgálása, hol szállhatnak  fel a gépekre, de ezt pont Magyar Péter ne tudná, aki többet utazott eddig, mint bárki a szektájából? 

Huth Gergely szerint a Tisza-vezér beszéde olyan volt, mintha Kun Béla korábbi megszólalásait hallhattuk volna. Persze még több, korábbi kommunista vezető mondatait is megemlítették Magyar Péter mondandójával kapcsolatban. Talán elfogyott a témája? – tette fel a kérdést.

Arról, hogy mi a baja az ellenzéknek, a balliberális sajtónak Szabó Zsófival és Nagy Feróval, valamint az odadobott csontok elméletéről is sok részletet megtudhatnak az Ankét Feróval című műsorunkból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

