Ankét Feróval – A balos sajtó is az íreknek szurkolt + videó

Mi mással kezdődhetett volna az Ankét , mint a vasárnapi írek elleni mérkőzéssel. Az ország jelentős része gyászol, de az ellenzékiek többsége örömkönnyeket ejtett, mert szerintük ezért is Orbán Viktor a hibás, és ez a miniszterelnök bukását jelenti. Nagy Feró és kollégánk ezen mélységesen felháborodott. A Beatrice frontembere nem érti, hogy a balliberálisok a sikereinknek sem tudnak ürülni, a sikertelenségnek pedig nagyon, amely jellemtelen magatartásra utal. Feró elmondta, ő elsírta magát, de nem azért, mert elszállt a lehetőség a vb-re való kijutásra, hanem azért, mert nagyon sajnálta a magyar fiúkat, akik nagyon jól játszottak, de az utolsó pillanatban bejött egy gól, amire számítani sem lehetett. Mint fogalmazott, nem rengette meg hitében, hogy vesztettünk a pályán, továbbra is szereti a magyar csapatot, kiáll mellettük és szurkol nekik.

Személyes tapasztalatot azzal kapcsolatban osztott meg, hogy bizonyos tiszás ismerősei támogatják az ukrán háborút, de harcolni nem mennének a frontra.

Ha már itt tartottak, ráfordultak a szombaton Győrben tartott Háborúellenes gyűlésre, amely az országjárás első állomása volt. Műsorvezetőnk és vendége szerint a sikeres rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnöknek kemény és kényes kérdésekre is válaszolnia kellett a színpadon vele készített interjúban, de nagyon is állta a sarat.

Ha már Győr, akkor amellett sem mehettek el szó nélkül, hogy a Háborúellenes gyűlésre rászervezett a Tisza Párt is egy országjáró megmozdulást, ahol Magyar Péter beszéde egy igazi katyvasz volt, mintha összeollózta volna korábban elhangzott mondatait – emelte ki kollégánk és vendége podcastműsorunkban.

Mint az adásunkban elhangzott, Magyar Péter egy gyászbeszédet tartott, amikor arról beszélt, hogy fekete kordonok vannak a fideszes rendezvényen, fekete függönyökkel takarnak el mindet, Orbán Viktor fél a néptől. Feró megjegyezte, hogy minden egyes koncerten ilyen kordonokat használnak, hogy a résztvevők tudják, merre kell indulniuk, milyen szektorba foglalnak majd helyet. Mi viszont azt jegyezzük meg, hogy a világ összes repülőterén így és ilyen színű kordonokkal, mondhatni mobil folyosókkal jelzik az utazóközönségnek, hogy hol csekkolhatnak be, merre van a csomagok átvizsgálása, hol szállhatnak fel a gépekre, de ezt pont Magyar Péter ne tudná, aki többet utazott eddig, mint bárki a szektájából?