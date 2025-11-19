Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

KallasBrüsszelKínatehetetlengazdaság

Kallas beismerte: Brüsszel tehetetlen Kínával szemben az ukrajnai konfliktus ügyében

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyíltan elismerte: Brüsszel rendkívül szűk mozgástérrel rendelkezik, amikor Kínára próbálna nyomást gyakorolni az ukrajnai háború kapcsán. A politikus szerint az Európai Unió és Kína közötti mély gazdasági függés odáig vezet, hogy Peking súlyos károkat is képes lenne okozni több uniós tagállamnak, amennyiben Brüsszel szankciós fenyegetésekkel próbálná őt sarokba szorítani.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 19. 16:12
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kallas egy rendezvényen arról beszélt: Kína nagyon ügyesen növeli geopolitikai befolyását, és tisztában van vele, hogy az EU-nak korlátozott eszközei vannak a nyomásgyakorlásra.

Kallas
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egy beszélgetésen (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Hozzátette: az európai gazdaság annyira szorosan összekapcsolódott a kínai piacokkal, hogy bármilyen büntetőintézkedés visszaüthet az uniós országokra, írta az Origo.

Peking: Békét akarunk, objektív álláspontot képviselünk

Kallas szavait megelőzően a kínai külügyminisztérium is megszólalt az ukrajnai helyzet kapcsán. Guo Jiakun szóvivő hangsúlyozta:

Kína célja a konfliktus lezárása, és kész konstruktív szerepet játszani a politikai rendezés előmozdításában.

24 October 2025, China, Peking: Guo Jiakun, China's Foreign Ministry spokesperson, answers questions from journalists at the Foreign Ministry's daily press conference. China has criticized Germany's stance on the Taiwan issue. Photo: Johannes Neudecker/dpa (Photo by Johannes Neudecker / dpa Picture-Alliance via AFP)
Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Johannes Neudecker)

A kínai diplomata szerint Peking következetes álláspontot képvisel.

Az alapvető tényekből indulunk ki, és ragaszkodunk az igazságosság és objektivitás elvéhez

– fogalmazott.

Az európai vezetők hónapok óta próbálnak egységes álláspontot kialakítani Kínával szemben, de a tagállamok gazdasági érdekei jelentősen különböznek. Egyes országok – például Németország – mélyen függnek a kínai piacoktól, míg mások keményebb fellépést sürgetnek Peking ellen.

Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu