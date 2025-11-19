Kallas beismerte: Brüsszel tehetetlen Kínával szemben az ukrajnai konfliktus ügyében

Hozzátette: az európai gazdaság annyira szorosan összekapcsolódott a kínai piacokkal, hogy bármilyen büntetőintézkedés visszaüthet az uniós országokra, írta az Origo.

Peking: Békét akarunk, objektív álláspontot képviselünk

Kallas szavait megelőzően a kínai külügyminisztérium is megszólalt az ukrajnai helyzet kapcsán. Guo Jiakun szóvivő hangsúlyozta:

Kína célja a konfliktus lezárása, és kész konstruktív szerepet játszani a politikai rendezés előmozdításában.

Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Johannes Neudecker)

A kínai diplomata szerint Peking következetes álláspontot képvisel.

Az alapvető tényekből indulunk ki, és ragaszkodunk az igazságosság és objektivitás elvéhez

– fogalmazott.

Az európai vezetők hónapok óta próbálnak egységes álláspontot kialakítani Kínával szemben, de a tagállamok gazdasági érdekei jelentősen különböznek. Egyes országok – például Németország – mélyen függnek a kínai piacoktól, míg mások keményebb fellépést sürgetnek Peking ellen.