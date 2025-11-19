Kallas egy rendezvényen arról beszélt: Kína nagyon ügyesen növeli geopolitikai befolyását, és tisztában van vele, hogy az EU-nak korlátozott eszközei vannak a nyomásgyakorlásra.
Kallas beismerte: Brüsszel tehetetlen Kínával szemben az ukrajnai konfliktus ügyében
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyíltan elismerte: Brüsszel rendkívül szűk mozgástérrel rendelkezik, amikor Kínára próbálna nyomást gyakorolni az ukrajnai háború kapcsán. A politikus szerint az Európai Unió és Kína közötti mély gazdasági függés odáig vezet, hogy Peking súlyos károkat is képes lenne okozni több uniós tagállamnak, amennyiben Brüsszel szankciós fenyegetésekkel próbálná őt sarokba szorítani.
Hozzátette: az európai gazdaság annyira szorosan összekapcsolódott a kínai piacokkal, hogy bármilyen büntetőintézkedés visszaüthet az uniós országokra, írta az Origo.
Peking: Békét akarunk, objektív álláspontot képviselünk
Kallas szavait megelőzően a kínai külügyminisztérium is megszólalt az ukrajnai helyzet kapcsán. Guo Jiakun szóvivő hangsúlyozta:
Kína célja a konfliktus lezárása, és kész konstruktív szerepet játszani a politikai rendezés előmozdításában.
A kínai diplomata szerint Peking következetes álláspontot képvisel.
Az alapvető tényekből indulunk ki, és ragaszkodunk az igazságosság és objektivitás elvéhez
– fogalmazott.
Az európai vezetők hónapok óta próbálnak egységes álláspontot kialakítani Kínával szemben, de a tagállamok gazdasági érdekei jelentősen különböznek. Egyes országok – például Németország – mélyen függnek a kínai piacoktól, míg mások keményebb fellépést sürgetnek Peking ellen.
További Külföld híreink
Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!