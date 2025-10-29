Németország gazdaságának állapotáról Katharina Reiche német gazdasági miniszter (CDU) szokatlanul éles hangon beszélt.
Riadót fújt a miniszter, nagy a baj Németországban
A német gazdasági tárca vezetője szerint Berlin saját hibáiból épített versenyhátrányt – miközben Kína hét lépést tesz, Németország csak egyet.
A politikus szerint Németország ma már nem versenyképes a globális gazdasági versenyben, és ha a trend nem fordul meg, a német ipar hosszú távon elveszítheti vezető szerepét, írja a Junge Freiheit.
A struktúráink jelenleg nem versenyképesek
– fogalmazott Reiche a Külgazdasági Nap rendezvényén tartott beszédében. Mint mondta, miközben Németország gazdasága az elmúlt 25 évben 29 százalékkal nőtt, Kína évente egy Spanyolországnyi gazdaságot „nyelt le”.
Amikor mi egy lépést tettünk, Kína hetet
– tette hozzá a miniszter.
Németország gazdasága leszakadóban
Reiche szerint Németország pozíciója a világkereskedelemben látványosan gyengült:
A valóság az, hogy ma már nem profitálunk úgy a globális növekedésből, mint korábban.
A kereszténydemokrata politikus egyértelműen a baloldali gazdaságpolitika következményeinek tulajdonítja a válságot.
A német vállalatokat túlzott szabályozás, magas energiaárak és egy – ki kell mondani – félresiklott energiapolitika tette drágává. Emellett olyan szociális rendszert építettünk, amely ebben a formában teher a munkahelyekre és a munkaköltségekre
– jelentette ki.
Reiche kulturális okokat is említett: Németországban a kudarctól való félelem bénítja az innovációt. A miniszter emellett külső tényezőket is megnevezett: az amerikai vámokat és Kína exportpolitikáját.
A helyzet súlyos
A német gazdaság két egymást követő évben is recesszióban volt – 2023-ban 0,9, 2024-ben 0,5 százalékkal csökkent a GDP.
Clemens Fuest, az Ifo gazdaságkutató intézet vezetője szerint „Németország évek óta gazdasági lejtmenetben van, a helyzet mára drámai”.
A miniszter szavai így sokak szerint nem pusztán figyelmeztetés, hanem egyfajta beismerés is: a „zöldátállás” és a túlszabályozott gazdasági modell nem hozta meg a várt eredményt – sőt, versenyhátrányt teremtett. Németország most szembesül azzal, hogy Európa gazdasági motorja kezd kifulladni.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Európa ebbe beleremeg, ukránok árasztják el az uniós országokat
Az EU új kihívása, amiről senki sem beszél.
Szerződésszegés – Nem kap olajat a pozsonyi finomító a horvát Janaftól
Ezért nem támaszkodhatunk egyetlen olajvezetékre, máris veszélyben a térség üzemanyagellátása.
Az amerikai hírszerzés jelentése hatalmas pofon Zelenszkijnek
Putyin nem enged.
Az orosz Burevesztnyik rakétától retteg a világ
Az új orosz fejlesztés nemcsak technológiai áttörés, hanem komoly stratégiai üzenet is a Nyugat felé.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Európa ebbe beleremeg, ukránok árasztják el az uniós országokat
Az EU új kihívása, amiről senki sem beszél.
Szerződésszegés – Nem kap olajat a pozsonyi finomító a horvát Janaftól
Ezért nem támaszkodhatunk egyetlen olajvezetékre, máris veszélyben a térség üzemanyagellátása.
Az amerikai hírszerzés jelentése hatalmas pofon Zelenszkijnek
Putyin nem enged.
Az orosz Burevesztnyik rakétától retteg a világ
Az új orosz fejlesztés nemcsak technológiai áttörés, hanem komoly stratégiai üzenet is a Nyugat felé.