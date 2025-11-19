Már az ókorban is dívott a textilhamisítás

Ősi textíliák, modernül ismerős történet
A Júdeai-sivatagból származó római kori textíliák legújabb elemzései figyelemre méltóan emberi történetet tárnak fel. Társadalmi státusz hazugságáról, és hamis státuszszimbólumok ókori változatáról szólnak.
Az Izraeli Régiségügyi Hatóság által vezetett kutatás kimutatta, hogy számos olyan ruhadarab, amelyről egykor azt hitték, hogy a tekintélyes és méregdrága murex bíborral festették, valójában olcsóbb, növényi alapú festékek ügyes keverékével kapta színét. Az eredmények arra utalnak, hogy a meggyőző utánzatoknak széles körben elterjedt piaca volt – jóval azelőtt, hogy a fast fashion és a márkák hamisítása átformálták volna a modern gazdaságot.
Színek, státusz, hatalom
Az ókori ruházat sosem volt pusztán funkcionális. Az identitás, a gazdagság és az ambíció kifejezője volt. Számított a szövet minősége, a díszítő motívumok világa, és mindenekelőtt a szín. Egyetlen árnyalat kijelölhette a határt az elit és az alacsonyabb rangú csoportok között.
A királyi bíbornál nagyobb presztízst egyetlen szín sem hordozott.
A murex bíbor, amelyet a Murex trunculus és rokon mediterrán tengeri csigák váladékából nyertek, ritkasága, magas ára és lassú, többlépcsős gyártási folyamata miatt volt híres és irigyelt. Ragyogó színspektruma – a mélyibolyától a vöröses bordóig – királyi családokhoz, magas rangú tisztviselőkhöz és a vallási elithez kapcsolódott.
„A murexszel való festés fáradságos folyamat volt, amely több napig tartott, és nagy mennyiségű csigát igényelt” – mondja dr. Naama Sukenik, az Izraeli Régiségügyi Hatóság szerves anyagok kurátora és az ókori festékek vezető szakértője. „Ma már azonosítani tudjuk a murex egyedi molekuláris szignatúráját, ami lehetővé teszi számunkra, hogy nagy biztonsággal megállapítsuk, hogy egy textíliát valóban az ókori világ legtekintélyesebb festékével festettek-e.”
A hamis murex bíbor
Amikor a Júdeai-sivatag barlangjaiból előkerült több tucat, mintegy 2000 éves textildarabot megvizsgáltak, nagy volt a várakozás. A szövetek lilás árnyalatúak voltak, és sokáig úgy gondolták, hogy némelyikük valódi murex bíbor nyomait őrzi.
