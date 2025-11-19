Már az ókorban is dívott a textilhamisítás

Ősi textíliák, modernül ismerős történet

A Júdeai-sivatagból származó római kori textíliák legújabb elemzései figyelemre méltóan emberi történetet tárnak fel. Társadalmi státusz hazugságáról, és hamis státuszszimbólumok ókori változatáról szólnak.

A Júdeai-sivatagból származó hamis bíborral festett ősi textília. Fotó: Clara Amit és Yuvaly Schwartz, Izraeli Régészeti Hatóság

Az Izraeli Régiségügyi Hatóság által vezetett kutatás kimutatta, hogy számos olyan ruhadarab, amelyről egykor azt hitték, hogy a tekintélyes és méregdrága murex bíborral festették, valójában olcsóbb, növényi alapú festékek ügyes keverékével kapta színét. Az eredmények arra utalnak, hogy a meggyőző utánzatoknak széles körben elterjedt piaca volt – jóval azelőtt, hogy a fast fashion és a márkák hamisítása átformálták volna a modern gazdaságot.

Színek, státusz, hatalom

Az ókori ruházat sosem volt pusztán funkcionális. Az identitás, a gazdagság és az ambíció kifejezője volt. Számított a szövet minősége, a díszítő motívumok világa, és mindenekelőtt a szín. Egyetlen árnyalat kijelölhette a határt az elit és az alacsonyabb rangú csoportok között.

A szenátori rangú előkelőségek egyik kiváltsága volt a bíborszegélyű tóga viselésének joga. Fotó: PBS

A királyi bíbornál nagyobb presztízst egyetlen szín sem hordozott.

A murex bíbor, amelyet a Murex trunculus és rokon mediterrán tengeri csigák váladékából nyertek, ritkasága, magas ára és lassú, többlépcsős gyártási folyamata miatt volt híres és irigyelt. Ragyogó színspektruma – a mélyibolyától a vöröses bordóig – királyi családokhoz, magas rangú tisztviselőkhöz és a vallási elithez kapcsolódott.

A mediterrán vizekben honos bíborcsiga, a Murex (Hexaplex) trunculus. Fotó: Wikimedia Commons/Dezidor

„A murexszel való festés fáradságos folyamat volt, amely több napig tartott, és nagy mennyiségű csigát igényelt” – mondja dr. Naama Sukenik, az Izraeli Régiségügyi Hatóság szerves anyagok kurátora és az ókori festékek vezető szakértője. „Ma már azonosítani tudjuk a murex egyedi molekuláris szignatúráját, ami lehetővé teszi számunkra, hogy nagy biztonsággal megállapítsuk, hogy egy textíliát valóban az ókori világ legtekintélyesebb festékével festettek-e.”

A hamis murex bíbor

Amikor a Júdeai-sivatag barlangjaiból előkerült több tucat, mintegy 2000 éves textildarabot megvizsgáltak, nagy volt a várakozás. A szövetek lilás árnyalatúak voltak, és sokáig úgy gondolták, hogy némelyikük valódi murex bíbor nyomait őrzi.