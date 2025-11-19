Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Több területen is megmutatkozik a népszerű program hatása

A fellendülés az Otthon start programnak is köszönhető.

2025. 11. 19. 13:10
Több szempontból is érezteti a hatását az Otthon start program
Tavalyhoz képest idén tíz-húsz ezerrel több ingatlan-adásvételi tranzakció jöhet létre, az idén kiadott építési engedélyek számának növekedése pedig egyértelműen jelzi a lakáspiaci fordulatot – közölte az MBH Elemzési Centrum az MTI-vel szerdán.

A fellendülés egyrészt az Otthon startnak köszönhető, amelyben eddig 37 ezer új lakás fejlesztésére érkezett be kérelem, a trendforduló másik fontos tényezője a Lakhatási tőkeprogram tavalyi elindítása, amelynek köszönhetően harmincezer új lakás építése kezdődhet el. Az építkezési idő miatt az átadások számában még nem látszik változás, de már az első fél évben 37 százalékkal több építési engedélyt adtak ki, mint 2024 azonos időszakában. Bár a piaci fordulattal együtt folytatódott a lakóingatlanok drágulása is, a bérleti díjak szeptemberben csökkentek az augusztusiakhoz képest − írták.

A fellendülés egyrészt az Otthon startnak köszönhető, amelyben eddig 37 ezer új lakás fejlesztésére érkezett be kérelem. Fotó: Béres Attila

A közlemény szerint az idei év első felére jellemző befektetői kereslet háttérbe szorult, és szeptember óta az Otthon startnak köszönhetően a legfontosabb vevői réteget az első lakásukat keresők alkotják. Ők Budapesten átlagosan 67,2 millió forintért, vidéken ötvenmillió forint körül vehetnek lakást.

A programban elérhető 3 százalékos konstrukció a hitelezésben is fellendülést hoz: az első kilenc hónapjában mintegy 1170 milliárd forint új lakáscélú hitelre szerződtek a hitelintézetek, ami 17 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, az év egészében pedig a hitelszerződések összege meghaladhatja az 1900 milliárd forintot.

Az ingatlanvásárlást a babaváró és munkáshitel vagy a csokkonstrukciók is segítik, így nemzetközi összevetésben is jelentős mértékű támogatáshoz juthatnak azok, akik a magas költségek miatt eddig kiszorultak az ingatlanpiacról – tették hozzá.

