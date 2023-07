Tovább lazított az MNB

Tovább folytatja a májusban megkezdett lazítást a Magyar Nemzeti Bank, a monetáris tanács mai kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően 100 bázisponttal csökkentette a kamatfolyosót, ami arra utal, hogy ugyanennyivel faragta le az irányadó rátának számító egy napos betéti eszköz kamatát – írta a Világgazdaság. Az biztos, és ebben sincs meglepetés, hogy az alapkamathoz ezúttal sem nyúlt a jegybank.

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők előzetesen nem számítottak meglepetésre, ugyanis minden lépés a jegybank részéről, ami a várakozásokkal szembe megy, azt a piacok biztosan nem díjaznák, különösen most, amikor a forint is elég hektikus mozgásokat produkál. Abban is egyetértettek, hogy továbbra sem változik meg az eddigi szigorú hangnem.

A mai döntéssel tehát egy apró lépést tett az MNB, amivel jó eséllyel szeptemberre összeérhet a két kamatszint. Alapkamat csökkentésére viszont még várni kell, ez leghamarabb októberben, vagy novemberben következhet be.

A szakértők szerint a forint árfolyamának volatilitása a héten mindenképpen fennmaradhat, ugyanis a mai MNB-ülést követően, szerdán az amerikai jegybank, majd csütörtökön az Európai Központi Bank is kamatdöntő ülést tart. Ezt követően azonban némi megnyugvás jöhet.

