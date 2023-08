A hőszigetelés önmagában kevés

A Levegő Munkacsoport a magyar REPowerEU tervben bemutatott tizennégy beruházás közül kilencet egész egyszerűen törölne, és az ily módon szabaddá váló pénzek döntő részét lakossági energiahatékonysági beruházásokra csoportosítanának át. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő lapunk megkeresésére elmondta, az összességében Európa energiahatékonyságát célzó tervből olyan beruházásokat vennének ki, mint például a villamosenergia-hálózat fejlesztése, amely feltétlenül szükséges az ellátásbiztonság garantálásához és ahhoz is, hogy az egyre több időjárásfüggő megújuló energiaforrást, például a lakossági napelemeket a hálózatba lehessen integrálni.

Atomenergia nélkül nincs biztonságos és olcsó energiaellátás sem, csupán az épületek modernizálása nem elegendő

Fotó: MTI/EPA/TVO

Mindezek mellett nem költenének pénzt a nagynyomású földgázvezeték-hálózat, a gáztárolók és a finomítói rugalmasság (az alternatív forrásból származó kőolaj feldolgozásának lehetősége) fejlesztésére sem.

– A környezetvédelmi szervezet lényegében a saját szellemiségével is szembe megy, hiszen nem támogatná az ipari parkok zöldítését, a zöld gyártókapacitások kiépítését, valamint a zöldtechnológiák alkalmazását sem. Sőt a rezsicsökkentést, ami jelen formájában az átlagfogyasztásig akár 180 ezer forintos megtakarítást jelent havonta, szintén megszüntetnék, egyszeri, eseti támogatásokkal váltva fel – sorolta Hárfás Zsolt, kiemelve, hogy klímabarát és olcsó villamos energiára, földgázra és üzemanyagra minden nap szükség van.

Rámutatott: az épületek korszerűsítése vagy hőszigetelése nem alternatívája a növekvő villamosenergia-igények biztonságos kielégítésének. Épületszigeteléssel akkor lehetne spórolni az áramon, ha ezeket az ingatlanokat villamos energiával fűtenék. Ez azonban az új építésű lakóépületekre sem jellemző. Ahol korszerűsítésre van szükség, a fűtést zömmel fosszilis források felhasználásával oldják meg, azaz a szigetelés és az áramfogyasztás közötti kapcsolat elhanyagolható. A fűtés-korszerűsítések során a hőszivattyús rendszerek elterjedésével, valamint az e-mobilitás további fejlesztésével a villamosenergia-szükséglet még inkább növekszik.

Hárfás Zsolt megjegyezte azt is, hogy természetesen az otthonok hőszigetelésével a földgázszükséglet mérsékelhető, de nem minimalizálható. A finomítói rugalmasság fejlesztése és alternatív kőolajellátási útvonalakhoz kapcsolódó csővezetéki kapacitásbővítés szintén elengedhetetlen, hiszen az Európai Unió az orosz kőolaj teljes kiszorítására törekszik.

– Ha a Levegő Munkacsoport valóban a magyar nemzeti érdekeket és a környezetvédelmet képviselné, akkor teljes mértékben támogatná a Paks II Atomerőmű megépítését, sőt szemléletformálási célzattal ismertetné a beruházás környezetvédelmi jelentőségét is. A két új paksi blokkal ugyanis jelentősen csökkenteni lehet majd hazánk villamosenergia-import szükségletét, valamint a gázfüggőséget is, hiszen az orosz egységek éves szinten mintegy négy és fél milliárd köbméter földgázt tudnak majd megtakarítani. Emellett a két új orosz, VVER–1200 típusú blokk klímavédelmi szempontból is roppant előnyös, hiszen évente 17 millió tonna szén-dioxid kibocsátását tudja megelőzni – magyarázta a szakértő.