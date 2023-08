Lezárult a Fejérvíz Zrt. állami tulajdonba vétele

A következő évtized legfontosabb feladata az ivóvízhálózat fejlesztése lesz, az ezzel kapcsolatos állami program kidolgozása már folyamatban van – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára hétfőn, Székesfehérváron. V. Németh Zsolt a Fejérvíz Zrt. állami tulajdonba adásáról szóló integrációs megállapodást lezáró sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy kettősség jellemezte az ágazatot az elmúlt időszakban, mert a nehézkes működés ellenére országos szinten hatalmas előrelépés történt a víziközmű rendszerekben. Hozzátette, hogy a lakosság szinte száz százaléka be van kötve az ivóvízhálózatba és 83 százaléka a szennyvízkezelésbe is, miközben a szennyvíztelepek száma megkétszereződött, s ma már több mint 880 telep működik.

V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az államtitkár rámutatott, hogy hatalmas, százmilliárdokban mérhető fejlesztések valósultak meg a szennyvízhálózatokon, de az ivóvízhálózat szinten tartására, fejlesztésére nem fordítottak kellő figyelmet, ezért a közeljövőben ez lesz a fókuszban.



V. Németh Zsolt a Fejérvíz állami tulajdonba kerüléséről úgy fogalmazott, hogy „egyik köztulajdonból a másik köztulajdonba kerültek az ingatlanok és az infrastruktúra elemek”, miután az állam 93 százalékos részesedést szerzett a korábban önkormányzatok tulajdonában lévő társaságban. Jelezte, hogy a Fejérvíz a tizedik, amely többségi állami tulajdonba került, ezzel a Nemzeti Vízművek Zrt. mintegy 3,5 millió embernek biztosít minőségi szolgáltatást.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy míg 2010-ben több mint négyszáz szervezet biztosított ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatást az országban, 2022-ben már csak 38. Mindezt helyes folyamatnak nevezte a méretgazdaságosság miatt, illetve amiatt, hogy kritikus infrastruktúráról van szó, amelynek biztonságos működtetése kiemelten fontos feladat.

V. Németh Zsolt arról is beszélt, hogy az integrációkkal stabilabb vízbázisok alakulhatnak ki, takarékos és költséghatékony vízfelhasználás válik lehetővé, továbbá egységes bérezés valósulhat meg. Megemlítette, hogy az integráció után a Fejérvíz 3,8 milliárd forint forrást kap az államtól, ami többek között a munkabérek további rendezését hozhatja.

Cser-Palkovics András (Fidesz), Székesfehérvár polgármestere, mint a Fejérvíz eddigi többségi tulajdonos önkormányzatának képviselője elmondta, hogy pénteken több mint 93 százalékos részvénypakettet adott át az államnak 61 önkormányzat. Úgy vélte, ez volt a felelős döntés a jelen és a jövő szempontjából is, mert ezzel a lépéssel tudták ennek az alapvető közszolgáltatásnak hosszú távon garantálni a biztonságát.

Emlékeztetett arra, hogy évek óta komoly kihívások előtt állt a Fejérvíz, amit a tulajdonos önkormányzatok nem tudtak volna önerőből kezelni: az energiaszámlák folyamatos emelkedése, a humánpolitikai kérdések, a béremelések és a fejlesztések ügye több milliárd forintot kívánt volna. Hónapokkal ezelőtt fordultak az államhoz és 1,6 milliárd forintnyi segítséget kaptak azonnal, abból működött a társaság és jelentős béremelés valósult meg.

Borítókép: Lezárult a Fejérvíz Zrt. állami tulajdonba vétele (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)