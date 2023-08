Az Alfa vasárnap délutáni összegzése szerint a hétvégi viharkár összege a fővárosban és az agglomerációban meghaladhatja majd a hatszázötven millió forintot a biztosítónál, azonban érdemes tudni: nem minden viharkárt térít meg a biztosító – hívja fel a figyelmet az Index.

Az elöntött pincékben lévő vagyontárgyakat korlátozott esetben téríti a lakásbiztosítás a vihar után. Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Mint a portál kifejti, az elöntött pincékben lévő vagyontárgyakat csak abban az esetben téríti a lakásbiztosítás, ha azokat – biztosítótól függően – a talajszinttől legalább tizenöt-harminc centiméter magasságban létesítették.

Külön kérdés emellett a nyitva hagyott ablakok ügye.

Alapesetben a biztosító nem téríti meg a nyitva maradt ablakoknak felróható károkat, ám ez inkább a magukra hagyott lakásokban keletkezett károkra és nem arra vonatkozik, amikor este a kánikulában nyitva hagyjuk az ablakot alvás idejére, és mire felébredünk, az ablakon befolyó víz károkat okoz.

Huzat, villámlás esetében fizet a biztosító?

Fontos megjegyezni: a helyiségen belüli légáramlás/huzat miatt keletkezett károkat nem biztos, hogy megtéríti a biztosító. Egészen biztosan le kell mondani a kártalanításról a szabadban tárolt és a viharban megsérült tárgyak esetében, ide kell érteni a szabadban/udvarban tárolt autót is. Utóbbinál ugyanakkor a casco biztosítás fedezheti a kárt. A biztosító szakértői a szemle során arról is meggyőződnek, hogy az ingatlan karbantartása megfelelő volt-e – ha a tető már korábban is megbontott volt, aligha fogják elfogadni az igénybejelentésünket.