Megszólalt a keresetekről a Gazdaságfejlesztési Minisztérium

– Noha idén a keresetek összességében kedvezőtlenül alakulnak, miután a reálbérek becslésünk szerint éves átlagban közel két százalékkal mérséklődnek, két tényezőre azért érdemes felhívni a figyelmet. Egyrészt ezzel a reálkeresetek szintje a 2010-es értéket 65,4 százalékkal haladja meg, ami mindenképpen árnyalja a kedvezőtlen jövedelmi helyzetről alkotott képünket. Igaz ugyanakkor az is, hogy az átlag mögött jelentős szóródás lehet. Akadhat olyan kör, akiknél a keresetek alig vagy egyáltalán nem nőttek az idén, és így a reálkeresetük jelentősen csökken, miközben másoknál a reálkereset is növekedni tud az év egészét tekintve – nyilatkozta Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza.

– A reálkeresetek éves alapú változása szeptemberben (szerencsés esetben augusztusban) tér vissza a pozitív tartományba, amikor is becslésünk szerint az infláció 12,3 százalékra lassul. A mostani adatok alapján kérdés, hogy ez a változás a versenyszférában előbb be tud-e következni, ahogyan azt korábban vártuk. Jövőre az átlagkeresetek esetében már növekedésre számítunk reálértelemben is. Ebben szerepe lesz a munkaerőhiány mellett a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének is – hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette: jövőre nem tűnik indokolhatatlannak a minimálbér tíz százalékot meghaladó növelése sem. Ugyanakkor a reálkeresetek emelkedéséhez szükséges az infláció kordában tartása is, amelynek alapfeltétele a mostani 390-es szintnél erősebb forintárfolyam.