Továbbra sem érződik a hatása az izraeli háborúnak a magyarországi benzinkutakon – írja a Világgazdaság. A Holtankoljak.hu friss közléséből kiderül, hogy

az üzemanyagárak szerdától nem változnak, legalábbis a nagykereskedelmi árak tekintetében nem jelentettek be változást.

Éppen ezért nem indokolt, hogy a kiskereskedők, a kutasok módosítsanak a jelenlegi árszinteken.

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy az árazás egyelőre rácáfol az előzetes elemzői várakozásokra, amelyek arról szóltak, hogy ezen a héten a korábbi árcsökkenések egy része elolvadhat, és drágulás jön az izraeli háborús helyzet miatt. Igaz, ezen a héten szerdán újabb információ érkezik az üzemanyagárak változásáról, vagyis alkalom lesz rá, hogy megemeljék a jelenlegi literenkénti árat.

Addig is lehet örülni annak, hogy már harmadik hete, szeptember 27-től kitart a magyar üzemanyagok árazásának kedvező trendje. Azóta ugyanis a benzin ára hatszor csökkent, összesen bruttó 57 forinttal. A dízelnél bruttó 31 forintos áresés látszik az elmúlt szűk három hétben. Mindez nemcsak itthon látványos trendforduló a korábbi, hónapokon át tartó drágulási ciklushoz képest, hanem a régióban is egyedülálló. Más országokban is mérséklődtek ugyan az árak, de távolról sem olyan ütemben, mint itthon.

