Nagy István: Lehetséges, hogy terrorcselekmény okozta a száj- és körömfájás-járványt

A ragadós száj- és körömfájás-járványt sikerült leküzdeni, az Európai Unió feloldotta a korlátozásokat. Másfél hónapja semmilyen új kitörés nincs, a vírus eltűnt – mondta Nagy István agrárminiszter Rónai Egon műsorvezető kérdésére az Indexen megjelent Konkrétan című podcastműsor legújabb adásában.

Nagy István agrárminiszter szerint elképzelhető, hogy terrorcselekmény okozta a száj- és körömfájás-járványt

(Fotó: Ladóczki Balázs)

A tárcavezető ugyanakkor közölte, máig sem tudják pontosan, hogyan került elő ötven év után a vírus, ennek kiderítésére jelenleg is gőzerővel zajlik a nyomozás. Rónai Egon itt megjegyezte, hogy létezik egy olyan elmélet, amely szerint terrorcselekmény nyomán szabadulhatott el a betegség. Ennek kapcsán a miniszter megerősítette, hogy sok teória megjelent, ezek közül az egyik opció a terrorcselekmény lehetősége. Nagy István hozzátette, nem zárható ki, hogy így volt, így ezt a szálat is vizsgálják, ahogy azt is, hogy laboratóriumban tenyésztették-e ki a kórokozót.

Nagy István a műsorban egyértelműen kifejtette álláspontját Ukrajna EU-csatlakozásáról is. Szerinte ez lesz a 2025-ös választás fő tétje, ha a kormány Orbán Viktor vezetésével győz, akkor a válasz biztosan nem, viszont ha a Tisza nyer, ők igent mondanak Ukrajna felvételére. A miniszter hangsúlyozta, hogy Ukrajna 43 millió hektárnyi szántóföldjével az EU agráriumát fenyegetné.

Az agrárminiszter kiemelte, hogy sikerült megháromszorozni a vidékfejlesztési forrásokat. Addig, míg korábban 1100-1200 milliárd forint jutott hét évre erre a célra, most 3600 milliárd, ami Nagy István szerint történelmi siker.

A tárcavezető példa nélküli sikertörténetnek nevezte a Magyar falu programot, és hangsúlyozta, hogy a négy legszegényebb magyar régió – Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld – fejlesztése prioritás. A miniszter személyes küldetésének tekinti, hogy a „paraszti foglalkozást a társadalom megfelelő rangjára, szintjére” emelje, és hogy az emberek természetesnek tartsák: „A mindennapi kenyér ott van az asztalon.”