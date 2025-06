Fenntartja hazánk a behozatali tilalmat az ukrán termékekkel szemben

Hazánk fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekkel szembeni behozatali tilalmat a Brüsszel és Kijev közötti szabadkereskedelmi megállapodás lejárta után is, mivel a magyar gazdák érdeke az első – jelentette ki közösségimédia-oldalán Nagy István agrárminiszter.

Az orosz-ukrán háború kitörését követően döntött úgy Brüsszel, hogy korlátlanul és vámmentesen engedi be az ukrán mezőgazdasági termékeket az Európai Unió területére – emlékeztetett Nagy István. Az agrárminiszter szerint, az intézkedésnek következtében ellenőrizetlenül, nagy mennyiségben áramlott be a kétes minőségű ukrán gabona és más mezőgazdasági termékek az EU területére, ellehetetlenítve ezzel a magyar gazdák megélhetését és jövőjét. Ebben a helyzetben a magyar termelők érdekeinek védelmében hazánk behozatali tilalmat vezetett be ezekkel a termékekkel szemben – tette hozzá a miniszter.

Nagy István kifejtette, június 5-én lejárt az ukrán import korlátlan és egyoldalú uniós engedélyezése, és ezután ideiglenesen a háború előtti kereskedelmi megállapodás lép életbe Ukrajna és az Európai Unió között. Ennek értelmében meghatározott kvóták szerint hozhat be vámmentesen Ukrajna mezőgazdasági termékeket az EU területére, ezek kimerülését követően pedig vámot kell fizetnie. Hiába csökken a behozható mennyiség, továbbra sincs semmi garancia arra, hogy az EU-ba érkező import ne ragadjon be a határmenti tagállamokban, újra hatalmas piaci zavarokat okozva.

Szintén komoly probléma, hogy a szabályozás továbbra sem jelent megoldást a magyar szempontból egyik legérzékenyebb termék, a kukorica szempontjából, tekintettel arra, hogy a vámtétel nulla. Emellett még a csökkentett kvóták is túlzott versenyelőnybe juttatnák az ukrán termelőket a magyar gazdák kárára, elsősorban a hús- és tojásfélék esetében.

Ebben a helyzetben Magyarország továbbra is fenntartja a két éve nemzeti hatáskörben bevezetett behozatali tilalmat, hogy megvédje a magyar gazdák érdekeit.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.