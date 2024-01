Csúcsot döntöttek a Szép-kártya-költések tavaly

Infláció felett, 25 százaélékkal növekedtek a munkavállalók Szép-kártyáira feltöltött összegek tavaly 2022-höz képest, és elérték a 445 milliárd forintot. A turisztikai szolgáltatók Szép-kártyás forgalma összességében pedig még úgy is több mint 14 százalékkal bővült éves szinten, hogy 2023 utolsó öt hónapjában a kafetériaeszközzel hideg élelmiszert is lehetett vásárolni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak köszönhetően az is látható, hogy turisztikai céllal a szálláshelyek közül a szállodákban, közülük is a négycsillagos hotelekben költötték a legtöbbet a Szép-kártyákról – olvasható a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményében.

A kormány az augusztus–decemberi időszakban hideg élelmiszerek vásárlására is kinyitotta a Szép-kártya felhasználásának lehetőségét. Ezzel egy időben ugyanakkor ‒ a turisztikai szektor támogatására ‒ több mint negyven százalékkal, 650 ezer forintra emelte az adómentesen juttatható, a Szép-kártyára elhelyezhető összeg határát az év hátralévő időszakára. A munkáltatók tömegesen éltek is azzal, hogy alkalmazottaik teljesítményét, főként az év vége felé, plusz Szép-kártya juttatással ismerjék el.

Decemberben így történelmi magasságot ért el a havi Szép-kártya feltöltések értéke: 83 milliárd forint érkezett a plasztikokra, ami 58 százalékkal haladta meg a 2022. decemberi szintet. Az adatok szerint az előző év végi felhasználáshoz képest 2023 decemberében 13 százalékkal nőtt a turisztikai szolgáltatásokra fordított összeg.

Tavaly a feltöltések mellett a költések is minden korábbit felülmúltak: tavaly 449,4 milliárd forintot költöttek a felhasználók, amely a megelőző év adatát 17 százalékkal szárnyalta túl, 2019-hez viszonyítva pedig több mint kétszeresére nőtt (+136 százalék), és reálértéken is 61 százalékkal emelkedett. A szálláshelyeken tavaly összesen 516 ezer felhasználó vette igénybe számlája kiegyenlítéséhez Szép-kártyáját. Emellett továbbra is szívesen fizettek vele éttermekben és turisztikai attrakcióknál, a Szép-kártya a turizmus kiváló év végi hajrájához is jelentősen hozzájárult.

A Szép-kártya továbbra is a turizmus motorja, különösen vidéken, ahol a belföldi forgalom zöme összpontosul. 2022-höz képest a felhasználók száma jelentősen bővült, számuk mára meghaladja a 2,7 milliót. Emellett az elfogadóhelyeké is közel tíz százalékkal, hatvanezerre növekedett az elmúlt évben. A december végi adatok szerint jelenleg több mint 83 milliárd forint áll rendelkezésre a Szép-kártyákon, amely a magyar családok belföldi pihenését, étterembe járását, kikapcsolódását szolgálja majd, a turisztikai szolgáltatóknak pedig bevételt jelent a következő hónapokban.

