Jön a napi limit, így próbálja menteni a magyarok pénzét a csalóktól az egyik legnagyobb hazai bank

Május 8-ától vezeti be az OTP, hogy automatikusan 1 millió forintos napi átutalási limitet állít be az internet- és mobilbankból indított átutalásokra. Közleményükben azt írják, hogy a szolgáltatást a felhasználók biztonsága miatt vezetik be, azonban hangsúlyozzák, a beállított limitet bármikor lehet módosítani az OTP MobilBankban.