Szeptemberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken másfél millió vendég csaknem 3,6 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma kettő, a vendégéjszakáké 1,1 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 4,2 százalékkal csökkent (részben a hétvégi napok eltéréséből adódóan), a külföldivendég-éjszakáké 5,8 százalékkal nőtt.

– Magyarország továbbra is népszerű célpont az utazók körében. Ennek köszönthetően szeptemberben külföldről hazánkba látogatók

száma csaknem 767 ezerre nőtt – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az ország teljes szálláshely-forgalmának hatvan szzalékát, azaz mintegy 2,2 millió éjszakát vidéken regisztráltak. A fővároson kívül eltöltött vendégéjszakák kétharmada a belföldi vendégekhez volt köthető, a legnépszerűbb turisztikai térségnek pedig szeptemberben is a Balaton bizonyult.

A szálláshelyi forgalom csaknem negyven százaléka célozta Budapestet, a fővárosi vendégéjszakák száma 1,4 milliót ért el, azaz több mint 13,2 százalékkal bővült tavalyhoz képest. A nemzetközi vendégforgalom aránya Budapesten 87 százalékos volt, külföldi vendégéjszakák száma a fővárosban 1,2 milliót tett ki, ami 15 százalékos növekedést jelent. Budapest iránt tehát kimagasló a nemzetközi utazók érdeklődése.

Az utazás iránti aktív érdeklődésnek köszönhetően a szálláshelyek bevétele jelentősen, húsz százalékkal bővült, így szeptemberben országszerte összeségében 97 milliárd forint bevételt könyvelhettek el. Ebből több mint 48 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ahol a bevételek 6,5 százalékkal haladták meg a tavaly szeptemberit. A vendéglátóhelyeken összesen 161,3 milliárd forint bevétel keletkezett, ami 3,3 százalékos növekedést jelent az előző év kilencedik hónapjához képest.

A minisztérium jelezte: 2024-ben a turisztikai ágazat teljesítménye újabb magaslatokba tör, és felülmúlja a rekordot jelentő tavalyi év eredményeit. A rendelkezésre álló adatok szerint 2024 első kilenc hónapjában 14 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, ami tízszázalékos növekedésnek felel meg a 2023-as adatokhoz képest, míg a vendégéjszakák száma ötszázalékos növekedést produkálva már elérte a 35 milliót.

A tárca szerint az adatok alapján megállapítható, hogy Magyarország vonzereje szeptemberben is erősödött. Egyre több család tud kikapcsolódni menni, akár egy hétre is. A turizmus folyamatos növekedést mutat, a látogatók érdeklődése Budapest és a vidéki régiók iránt nemcsak a turizmusra, de a helyi gazdaságra is kedvező hatással van.

– A turizmus stratégiai fontosságú ágazatként Magyarország gazdaságának meghatározó pillére, amely jelentős mértékben járul hozzá a GDP növekedéséhez és biztosít megélhetést az ágazatban dolgozó mintegy négyszázezer embernek. A kormány az ágazat teljesítményének növelése érdekében 15 milliárd forintból indított ágazati programokat a vendéglátóhelyek fejlesztésére, színvonalának és versenyképességének növelése érdekében – írta a minisztérium.