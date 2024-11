Kézműves karácsony: mutatjuk a workshopok árait

Az élményprogramok között már régóta kínálnak festést, kerámiázást, virágkötést a vállalkozók, de az igazi szezonja az év utolsó két hónapjában jön el ezeknek. Október végén már hirdetni kezdték a vállalkozások a különböző témájú kézműves karácsonyi ajándékokat készítő programjaikat, és a kiscsoportos foglalkozásokra hamar be is teltek a helyek. Csapatépítésre is alkalmasak ezek, a szervezők ebben a formában is kínálják a programokat. Mivel vezetett workshopokról van szó, így nem kell semmiféle előképzettség, bárki el tudja készíteni a tárgyakat.

Már október végén elkezdik hirdetni a vállalkozások az ajándékkészítő workshopokat

Fotó: Ostanina Anna

Kézműves karácsony: de mi a slágertéma?

Advent első hétvégéjéhez közeledve rengeteg koszorúkészítő workshopot találunk, az áruk 15 000 forintnál indul, de ha egy nevesebb virágkötő művész vezetésével szeretne valaki adventi koszorút készíteni, akkor azért 25 000-35 000 forintot is elkérnek. Ebben az összegben az alapanyagok ára, egy kávé, esetleg sütemény is benne van. A hagyományos mellett vannak tematikus foglalkozások is, készíthetünk adventi koszorút Harry Potter stílusában is, jelentsen is ez bármit. Kávézók, éttermek, cukrászdák is előállnak ilyen programokkal, növelve ezzel is a hétvégi bevételt. A foglalkozások 2-3 órásak, 6–12 fős csoportokra lehet számítani a hirdetések szerint.

Program is, élmény is, ajándék is

Találhatunk éjszakai kerámiakészítő workshopot forraltborozással, 5990 forintért. A december 1-jei WAMP designfesztiválon az Eiffel Műhelyházban kerámia karácsonyfadíszeket készítő foglalkozás 15 000 forint, de ugyanennyibe kerül a hímző workshop is, ahol filcből készíthetnek ajándékokat a látogatók. Széles a mesterségek kínálata: részt vehetünk mézeskalácssütő, szappankészítő és kalligráfia workshopokon, ezek is általában 15 000 forintra vannak beárazva, láthatóan ez ma a fővárosban egy kevésbé alapanyag-igényes, 3 órás kézműves-foglalkozás piaci ára.

Ezeknél jóval olcsóbban kínálja programjait a Hagyományok Háza. Legeza Márta, a Hagyományok Háza népi kézművesség és népi iparművészeti szakmai munkatársa elmondta: az elmúlt évek tapasztalatai megerősítik, hogy nagyon népszerűek ezek az ajándékkészítő műhelyek, melyek az ünnepvárás meghittségét idézik és segítenek megérteni az ünnep lényegét, az együtt töltött idő jelentőségét. A Hagyományok Háza foglalkozásaira minden korosztályból érkeznek, igazi minőségi együttlétet kínálnak szülőknek nagyobb gyermekeikkel, barátoknak, nyugdíjasoknak.

Kiváló alkotók, kézművesek vezetik a változatos tematikájú foglalkozásokat, mindenki kedve szerint találhatja meg számára a legkedvesebbet. A mézeskalács-készítő műhelyek minden évben nagy népszerűségnek örvendenek, de a vásárolt tárgyaknál nagyobb eszmei értékkel bíró, saját készítésű tárgyak elkészítésének lehetőségét kínáló alkalmaink is keresettek. Természetes alapanyagból, csuhéból Szent Család, vesszőből ajtódísz angyal, az otthon meghitt hangulatát megteremtő nemezlámpás mellett a bőr karácsonyfadíszek vagy épp bőr-nemez fülbevaló és festett díszek is igen keresettek

– részletezte. A 2 órás műhelymunkákat a Hagyományok Háza kézművesei vezetik, a jegy ára 2500 forint.

Legeza Márta azt is hangsúlyozta, hogy a Hagyományok Háza célkitűzésének tekinti, hogy a néphagyomány művelése mindenki számára elérhető legyen, ezért fontos – kifejezetten ebben az ünnepi időszakban –, hogy az ajándékkészítő műhelyek árait alacsonyan tartsa, az Ünnepváró forgatag legtöbb programját pedig teljesen ingyenessé tegye.