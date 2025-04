– Néhány hete, március 19-én nevezte ki az NKFH élére Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Milyen tapasztalatai vannak?

– A mostani terület nem idegen tőlem, hiszen korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium kereskedelmi és fogyasztóvédelmi főosztályvezetőjeként dolgoztam. Mindig is fontos volt számomra a személyes kapcsolattartás a piaci szereplőkkel annak érdekében, hogy ne csupán hatóságként, hanem partnerként is tekintsenek rám. Hiszem, hogy így lehet megfelelő piaci szabályozói környezetet teremteni. Már korábban is az volt a célom, hogy olyan szabályozási környezetet alakítsunk ki, amely egyszerre támogatja a vállalkozások fejlődését és biztosítja a fogyasztók érdekeinek védelmét. Meggyőződésem, hogy a kereskedelem és a fogyasztóvédelem összehangolt, hatékony együttműködése nemcsak a gazdasági fejlődéshez járul hozzá, hanem a társadalom biztonságérzetének erősítéséhez is.

– Milyen konkrét elvárásokat fogalmazott meg Nagy Márton miniszter?

– A kérése világos és egyértelmű volt: az NKFH fokozott ellenőrzések és határozott jogérvényesítés révén hatékonyan biztosítsa a fogyasztók védelmét. Jelenleg az egyik legfontosabb feladatunk az élelmiszerárak csökkentését célzó szabályok betartásának ellenőrzése. Számomra ez a feladat nem csupán munka, hanem valódi hivatás – és nem is hinnénk, milyen sokat számít, ha az ember szívvel-lélekkel végzi a munkáját.

– Az új hatóság idén januártól állt fel. Pontosan milyen főbb feladatok tartoznak az NKFH-hoz?

– A hatóság munkája négy fő pilléren nyugszik. Ide tartozik a kereskedelempolitika, a fogyasztóvédelem, az élelmiszerbiztonság, a negyedik láb pedig a hatóság két akkreditált laboratóriumát takarja, ahol számtalan terméket bevizsgálunk, szükség esetén pedig kivonjuk azokat a forgalomból. Nekünk a legfontosabb a fogyasztók, a magyar családok védelme és biztonsága.

Német-Weingartner Lilla: Cél, hogy az árak az árrés csökkentésének esetleges kivezetése után se emelkedjenek (Fotó: NKFH)

– Ahogy említette is, a hatóság jelenleg egyik legfontosabb feladata az élelmiszerárak csökkentése. A kormány harminc alapvető élelmiszer kiskereskedelmi árrését maximálja tíz százalékban március 17-től. Milyen tapasztalataik vannak a kormányrendelet hatálybalépése óta?

– Az árréscsökkentés hatása rendkívül pozitív: a legutóbbi adatok szerint 872 termék ára csökkent, és az összes intézkedés alá vont termék esetében 18,6 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe. Működik az árfigyelő rendszer, ahová több mint 3700 terméket töltenek fel, melyeknek megközelítőleg 27 százaléka, mintegy ezer termék tartozik a hatósági árréskorlátozás alá. A szervezet kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a családok számára elérhető árakat, átlátható kereskedelmi gyakorlatokat és megfelelő tájékoztatást biztosítson, hozzájárulva ezzel a családok anyagi biztonságához.

– A vásárlók öröme érthető, de a kereskedőket bizonyára érzékenyen érintette az árrés csökkentésének bevezetése. Velük folytatnak ez ügyben párbeszédet?

– Korábbi tisztségem alatt is kiemelten fontosnak tartottam a kapcsolattartást a kereskedőkkel, és ez most sincs másként. Folyamatos párbeszédet folytatunk velük, szoros együttműködésben állunk a kereskedelmi szövetségekkel és a beszállítókkal. Rendszeresen egyeztetünk és válaszolunk a beérkező kérdéseikre, hiszen az ellenőrzések célja semmiképp nem a kereskedők működésének megnehezítése. Kérdéseik alapján elkészítettünk egy segédletet, amely elérhető honlapunkon, és segítséget nyújt a jogszabályok helyes értelmezéséhez. Az árrés csökkentéssel kapcsolatos előírások betartását a kormányhivatalok dolgozói ellenőrzik az NKFH szakmai iránymutatásai alapján. A kapcsolat szoros és kölcsönös, a kormányhivataloktól rendszeres tájékoztatást kapunk az ellenőrzések, eljárások állásáról. Az elmúlt hetekben már több mint háromszáz ellenőrzés történt, eljárás pedig 89 esetben indult. Mivel a hatósági eljárások még folyamatban vannak, jogsértés megállapítása egyelőre nem történt meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a jogszabály kizárólag azokra az élelmiszer-, és vegyes kereskedőkre vonatkozik, akik éves nettó árbevétele meghaladja az egymilliárd forintot.

– Egyelőre május végéig tart az élelmiszerárak csökkentését célzó kormányrendelet hatálya. Várható-e ennek meghosszabbítása, szigorítása?

– Meglátjuk a következő hetek tapasztalatait. Figyeljük az adatokat, de biztosan arra fogunk törekedni, hogy az árak az árrés csökkentésének esetleges kivezetése után se emelkedjenek indokolatlan mértékben. A kormány célja, hogy a magyar családok könnyebben hozzáférjenek az alapvető élelmiszerekhez.

– Ezen felül milyen további feladatok várnak a hatóságra a többi területen?

– A kormányhivatalokkal együttműködve folyamatosak a hatósági ellenőrzések. Csak, hogy pár példát említsek: vizsgáljuk a gyermekjátékokat, biztonságosság hiányában pedig határozottan fellépünk a jogsértő vállalkozások ellen, súlyos kockázat esetében pedig kivonjuk a terméket a forgalomból. Országosan vizsgáltuk a távol-keleti éttermeket és vendéglátóegységeket, ahol a szakemberek súlyos élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabálytalanságokat tártak fel, így tizenöt egység működését azonnal felfüggesztettük. A súlyos szabálytalanságok miatt később utóellenőrzéseket is végeztünk, amelyek során azt vizsgáltuk, hogy a vállalkozások teljesítették-e a javításra előírt határidőket, illetve ha bezárást rendeltünk el, az újranyitás feltételei valóban teljesültek-e. Az NKFH munkájában számomra a legfontosabb az, hogy miközben a fogyasztók védelmén dolgozunk, a vállalkozásokkal is együttműködő, támogató kapcsolatot alakítsunk ki. Nemcsak ellenőrzünk, hanem segítünk is abban, hogy mindenkinek érthetők legyenek a szabályok, és hogy az üzemeltetők olyan környezetet teremtsenek, ahol a vásárlók, vendégek nyugodt szívvel fogyaszthatnak. Hiszünk abban, hogy a jogszerű működés nemcsak elvárás, hanem közös érdek. Mivel elsődleges célunk a családok és gyermekek védelmének biztosítása, szükségesnek látjuk az őket érintő reklámszabályokra vonatkozó rendelkezések betartását is vizsgálni. Emellett szezonális ellenőrzések is zajlanak, a napokban, húsvét előtt például a hatóság a hagyományos ünnepi termékkörök ellenőrzését végezte. A célunk az, hogy kiszűrjük a fogyasztókat megtévesztő termékeket és megőrizzük a biztonságukat.

– A hivatal elnökeként milyen eredménnyel lenne elégedett?

– Akkor lennék elégedett, ha a fogyasztók a mindennapjaikban is érzékelnék munkánk pozitív hatását, és sikerülne tovább erősítenünk a fogyasztói jogok érvényesülését, valamint a hatóság ismertségét a lakosság körében. Az NKFH célja, hogy biztosítsa a hatékony fogyasztóvédelmet és élelmiszer-kereskedelmi ellenőrzést, miközben szakmai támogatást nyújt a vállalkozásoknak. A fogyasztók szempontjából pedig fontos eredmény lenne, ha egyre többen felismernék jogaikat és könnyebben érvényesítenék azokat. Végső soron akkor mondhatjuk sikeresnek a munkánkat, ha a fogyasztók biztonságban érzik magukat, a vállalkozások számára pedig a kiszámítható és tisztességes versenykörnyezetet tovább tudjuk erősíteni.