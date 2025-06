Nem érdemes külföldre menni tankolni

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára a jövőre nézve ugyan nem derűlátó az üzemanyagárak hektikus mozgásával kapcsolatban, de úgy véli, azok alacsonyabbak itthon, mint általában a környéken, és vélhetően így is maradnak a következő hónapokban. A szakember ezt a Világgazdasággal közölte.

Májusban Magyarországon a gázolaj ára folyamatosan csökkent, a hó eleji 597 forintról a hónap végére 580 forintra esett. A benzin ára viszonylag stabil maradt, többnyire 582 és 588 forint között mozgott – vette sorba az ármozgást a szakember.

Azt is elemezte, hogy miért várható hektikus mozgás: úgy véli, rengeteg a bizonytalanság.

A hazai árak hátterében a kőolaj világpiaci ára hordónként 61–66 dolláros sávban ingadozott. Alakulását nagymértékben befolyásolta, hogy az OPEC+ meglepetésszerűen bejelentette: a következő hónapokban növeli a termelését. Ez váratlanul érte a piacot, mivel Donald Trump korábban kilátásba helyezett, majd elhalasztott vámintézkedései miatt a globális keresletre vonatkozó várakozások csökkenő trendet mutattak.

Trump májusban is folytatta a vámokkal kapcsolatos politikáját. Kínával megállapodott, hogy három hónapra mindkét fél 115 százalékkal csökkenti a korábbi extrém magas, 145 és 125 százalékos vámot. Ezzel azonban nem szűnt meg a bizonytalanság, mivel az EU-ra például 50 százalékos vámot jelentett be az amerikai elnök.

A Barclays és a Goldman Sachs 2025-re egyaránt 66 dollárra csökkentette a Brent olajra a hordónkénti előrejelzését, míg a Standard Charteredet hordónként 61 dollárra.

Az orosz–amerikai, illetve az ukrán–amerikai tűzszüneti tárgyalások nem hoztak májusban áttörést. Mivel az ígéretek ellenére sem történt valós előrelépés, további szankciókat vezethetnek be az orosz kőolajra és energiahordozókra, ami tovább növeli a piaci bizonytalanságot. A közel-keleti feszültségek is tartós kockázat az olajpiac számára. Továbbra is kérdés, hogy az USA hogyan lép Irán, Oroszország és Venezuela irányába, és a lépései hogyan érintik az ellátás biztonságát.

Május végén hivatalosan is elkezdődött az amerikai nyári autós szezon, ami növelheti a benzin iránti tengerentúli keresletet a következő hónapokban.

A gázolaj iránti keresletet támogathatja, hogy a mediterrán térségben szigorodtak a tengeri üzemanyagokra vonatkozó előírások: a hajók a korábbi 0,5 százalékos helyett mostantól csak 0,1 százalékos kéntartalmú üzemanyagot használhatnak.

A benzin- és a gázolajpiac ellátása, valamint a termékek iránti kereslet várható alakulása terén is marad a bizonytalanság. Az ellátást például érinthetik a finomítóbezárások vagy termeléskiesések.