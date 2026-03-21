Újabb munkafázis vette kezdetét Pakson

Megkezdődött Pakson a 6-os blokki munkagödör kialakítása. A nukleáris erőmű új blokkjának építési munkálatainak kezdésére harminc egységből álló géppark vonult fel.

2026. 03. 21. 9:29
Újabb fontos fázis indul a Paks II. Atomerőmű építésében: március 18-án megkezdődött a 6. blokki munkagödör tervezési szintig történő kialakítása. Ennek során közel félmillió köbméter földet termelnek ki 23 méter mélységig a 150 méter széles és 190 méter hosszú munkagödör kiemelése során. A kezdésre harminc egységből álló géppark vonult fel, a folyamat 2026 végéig tart – írja a paks2.hu.

Újabb fontos munkafázis kezdődött meg Pakson az új atomerőművi blokk munkagödrének kialakításával. Fotó: Polyák Attila
Újabb fontos munkafázis kezdődött meg Pakson az új atomerőművi blokk munkagödrének kialakításával. Fotó: Polyák Attila

Az erőművi blokk alapozásakor 63 kilométernyi autópálya-építésnek megfelelő talajt mozgatnak meg

A terület-előkészítés során – beleértve a teljes terület talajvíz szintjéig történő mélyítését és a két munkagödör kialakítását – összesen 3,5 millió köbméter föld kitermelésére kerül sor. Ez a földmennyiség 63 kilométernyi autópálya-építés földmunkájának felel meg.

A munkaterület szomszédságában, az 5. blokki nukleáris sziget szekciókra osztott területén eközben egymásra épülő fázisokban halad az alaplemez kivitelezése: egymás mellett zajlik a különböző területek szerelőbetonozása, a szerelőbeton szigetelése, illetve földelőhálózása, a vasszerelés és az alaplemezszakaszok betonozása az organizációs terv alapján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

