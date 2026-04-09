Vállalati csődök Németországban: húszéves csúcs, jöhet még rosszabb is

Több mint két évtizede nem látott szintre emelkedett a vállalati fizetésképtelenségek száma Németországban az idei első negyedévben. A vállalati csődök Németországban már most meghaladják a pénzügyi válság idején mért szinteket, és az előrejelzések szerint a helyzet rövid távon tovább romolhat.

2026. 04. 09. 13:02
Forrás: Freepik
Németországban az idei első negyedévben több mint húszéves csúcsra emelkedett a vállalati csődök száma – közölte a Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) csütörtökön közzétett elemzésében.

A vállalati csődök száma jelentősen megugrott Németországban.

Az intézet adatai szerint

 2026 első három hónapjában összesen 4573 személy- és tőketársaság jelentett fizetésképtelenséget, ami a legmagasabb negyedéves érték 2005 harmadik negyedéve óta. 

A csődszámok meghaladják a 2009-es pénzügyi válság idején mért szinteket is. Az IWH már a 2025-ös év egészére is a 2005 óta legmagasabb éves csődszámot állapította meg. Márciusban különösen erős megugrás következett be: 1716 vállalati csődöt regisztráltak, ami 17 százalékkal több a februárinál, éves összevetésben pedig 18 százalékos növekedést jelent, és 71 százalékkal haladja meg a 2016–2019 közötti, járvány előtti márciusi átlagot. 

A vállalati csődök leginkább Bajorországot, Baden-Württemberget és Észak-Rajna–Vesztfáliát érintik

Az IWH szerint ilyen magas havi értékre utoljára 2005 közepén volt példa. Ágazati bontásban rekordokat mértek többek között 

  • az építőiparban, 
  • a kereskedelemben 
  • és az egyéb üzleti szolgáltatások területén, 

míg regionálisan Bajorországban, Baden-Württembergben és Észak-Rajna–Vesztfáliában regisztráltak csúcsértékeket. A foglalkoztatási hatás ugyanakkor mérsékeltebb volt: márciusban a csődbe jutott vállalatoknál mintegy 14 ezer munkahely volt érintett, ami 40 százalékkal kevesebb az előző hónapnál és 15 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 

Összességében az első negyedévben mintegy 54 ezer munkahelyet érintettek a fizetésképtelenségek, a legtöbbet – mintegy 16 ezret – a feldolgozóiparban. Az IWH szerint a csődhullámot elsősorban kisebb cégek tömeges bedőlése hajtja. Az IWH előrejelzése szerint a tendencia rövid távon nem fordul meg. 

Az intézet korai indikátorai az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedtek, és »kevés teret adnak az optimizmusra«

– mondta Steffen Müller, az IWH csődkutatási részlegének vezetője. Hozzátette: a második negyedévben is tartósan magas csődszintek várhatók, és nem zárható ki, hogy a márciusi kiugró értékek megismétlődnek.

Már decemberben is érezhetően rosszak voltak az adatok.

Válságba sodorta Németországot a baloldali kormány: tízéves csúcson a csődök száma

A német baloldal ezt is megcsinálta: elsősorban a magas energiaárak miatt, főként a kis- és középvállalkozások körében nőtt a bedőlések száma. De a stagnáló gazdaság és az ipari cégek versenyképességének romlása miatt 2014 óta a legmagasabb szintet érte el a vállalati csődök száma.

 

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Mit csinálna egy pszichopata „g…i nagy háború” estén?

Ugyanezt üvöltözné amúgy Weber meg Ursula is, ugyanarról a biztonságos helyről, és nagyon meg lennének elégedve magukkal.

