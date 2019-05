Ezrével épülnek a lakások a Balaton-part mentén

Budapest és Győr után Lellén húzták fel a legtöbb új ingatlant

Döbbenetes mértékű ingatlanfejlesztések zajlanak a Balatonnál, amit jól mutat, hogy tavaly Budapest és Győr után Balatonlellén készült el a legtöbb értékesítésre szánt új otthon. A déli oldal tóparti sávjában ezres nagyságrendű, jellemzően kis méretű, vagyis nem életvitelszerű ott lakásra szánt lakást adtak át, illetve adnak át a közeljövőben. Érdekes kettősség, hogy eközben csökkenő lakosságszáma miatt tucatnyi déli parti helység került be a falusi csokkal számításba vett települések közé.

Összesen 9537 lakás épült tavaly értékesítési céllal, ami a 2018-ban átadott új lakások 54 százalékát jelenti. Budapesten az új otthonok háromnegyede, a megyeszékhelyeken hattizede épült piaci értékesítésre. A saját részre történő építés inkább a kisebb településekre jellemző.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Statisztikai tükör című kiadványa szerint az újlakás-piac területi koncentráltságát jelzi, hogy az összes, eladásra szánt új lakóingatlan fele hat budapesti kerületben és tíz vidéki városban épült fel. A fővárosban a legtöbb lakást a IX., a XI. és a XIII. kerületben húzták fel, a vidéki városok közül pedig Győrött. Mindez kevésbé meglepő, az már annál inkább, hogy a listán a fővárost és a kisalföldi megyeszékhelyet Balatonlelle követi, ahol csak tavaly 278 új lakást adtak át.

– A válság ideje alatt a Balaton déli partján minden állt. Nagyjából 2013-tól mozdult meg valami, a beruházók kezdték elkapkodni az építési telkeket. Az építkezési láz tavaly csúcsosodott ki, és folytatódik most is – mondta lapunk érdeklődésére Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodavezetője.

A szakember úgy becsülte, hogy csak a tó déli oldalának partközeli sávjában több mint ezer lakóingatlant építettek meg vagy adnak át nemsokára. Noha Krausz Gábor szerint a kimondottan befektetési célú vásárlás csak az adásvételek egyharmadát teszi ki, az életvitelszerűen ott lakó vásárlók száma elenyésző. Inkább a családon belüli vételek jellemzők: a szülők a gyerekeknek vesznek ingatlant, esetleg több családtag áll össze, és a nyári szezonban közösen, egymást váltva használják a lakást.

Éppen a fenti vásárlói modellből adódik az a kettősség is, hogy míg Balatonlellén vagy Balatonszemesen és Fonyódon is gombamód szaporodnak a part menti új apartmanlakások, addig utóbbi két település – tucatnyi másikkal együtt – csökkenő lélekszáma okán bekerült a falusi családi otthonteremtési kedvezményben (csok) részesülő helységek közé.

– A part menti sáv szinte mindenhol beépül. A helyieknek, a régi vágású embereknek talán kevésbé tetszik, ami most zajlik a Balatonnál. De úgy tűnik, van igény erre, ráadásul amíg a helységek engedik a településrendezés e módját, addig biztosan nem lesz megállás – mutatott rá Krausz Gábor. Az új balatoni lakásoknál a legjellemzőbb méret a 40-50 négyzetméteres, nappali plusz egy-két hálós lakás – ez sem azt mutatja, hogy életvitelszerű ottlakásra készülnének ezek az otthonok.

Krausz Gábor megjegyezte: a garzonokra is óriási kereslet volt és lenne most is, ha lenne kínálat. Példaként felidézte, hogy egy-két éve Siófokon egy lakásprojektben 11-12 millióért adtak garzonokat. – Le sem jöttek, meg se nézték, pár nap múlva küldték a foglalót, néhány nap alatt az összes elkelt – jelezte Krausz Gábor, hozzátéve, hogy épp a közelmúltban értékesítettek korábbi tulajdonosától egy ilyen lakást – ezúttal húszmillió forintért.

Krausz Gábor az árakról azt mondta, azokat a lakásokat, amelyeket egy-két éve 30 millió forintért adtak, ma már 40 millióért árulják, a 25-30 százalékos áremelkedés szinte mindenhol jellemző. A 800-900 ezer forintos négyzetméterár a kiindulási alap, de például Siófokon egymillió forintnál kezdődnek az átlagárak. A zavartalan panorámájú otthonokért pedig 1,2-1,3 millió forintot is elkérnek négyzetméterenként. Mindez budapesti árszínvonalat mutat. Krausz Gábor szerint a jelenlegi folyamatok alapján a következő másfél év során további 25-30 százalékos áremelkedésre lehet számítani.

– Olyan árajánlatok jönnek a kivitelezőktől, olyan mértékű a munkaerőhiány, hogy nem ritka, hogy egyik évről a másikra másfélszeresen áraznak. Mindezt végső soron a vásárlóknak kell megfizetniük, de úgy tűnik, meg is fizetik – fejtette ki Krausz Gábor, aki szerint ugyan Budapesthez hasonlóan a dél-balatoni lakáspiac is kicsit leült most, de nyárra ismét fel fog élénkülni a kereslet.

A KSH adatsora még egy érdekességre mutat rá. A listán ugyanis a budapesti átlagos négyzetméterárak is alig haladják meg a hatszázezer forintot, Balatonlellén pedig a félmil­liót sem érik el. A magyarázat az, hogy a 2018-ban eladásra épített és átadott lakások nagy többségének kivitelezését egy-két évvel korábban kezdték meg. Az aktuálisan megfigyelt árak általában hónapokkal vagy akár évekkel korábban megkötött előszerződéseken alapulnak, ezért alacsonyabbak, mint az újonnan induló beruházásoknál megfigyelhető értékesítési árak.