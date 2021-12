A britek több mint negyede megkapta az emlékeztető oltást

Meghaladta a húszmilliót a koronavírus elleni oltásokból beadott harmadik dózisok száma Nagy-Britanniában. A brit egészségügyi minisztérium vasárnap este ismertetett legfrissebb adatsora szerint a harmadik, emlékeztető és hatáserősítő vakcinadózisból eddig 20 258 417-en részesültek; ez a felnőtt brit lakosság 35,2 százaléka. Ez azt is jelenti, hogy nem egészen egy hónap alatt tízmilliót adtak be a koronavírus elleni oltás harmadik adagjából Nagy-Britanniában, ugyanis november 7-én lépte át a tízmilliót azoknak a száma, akik a vakcina harmadik dózisát is megkapták.

A brit egészségügyi hatóságok jelenleg – különösen a koronavírus omikron variánsának azonosítása óta – kifejezetten arra összpontosítanak, hogy minél többen megkapják az emlékeztető oltást.

Ezt a napi számok is tükrözik: a brit egészségügyi minisztérium vasárnap esti tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 25 679 első, 35 719 második, ugyanakkor 448 975 harmadik oltást adtak be országszerte. Az első dózist 51,1 millióan kapták meg; ez a 12 éven felüli britek 88,8 százaléka. Közülük a második adagból 46,5 millióan részesültek. Ez azt jelenti, hogy a 12 évnél idősebb korosztály 80,9 százalékát oltották be eddig két dózissal Nagy-Britanniában. Az első, a második és a harmadik beadott oltási adagok együttes száma a vasárnap esti tájékoztatás szerint 117,9 millió. A brit kormány számára oltásügyi ajánlásokat kidolgozó független tanácsadó bizottság (JCVI) minapi indítványa szerint a nagy-britanniai lakosság 18 éven felüli korosztályában mindenkinek fel kell ajánlani a harmadik oltási dózist.

A JCVI a koronavírus új, a korábbi változatokhoz képest jelentős mutációkat tartalmazó omikron variánsának felbukkanása miatt kezdeményezte azt is, hogy a második és a harmadik oltási dózis közötti időszakot a kormány az eddig előírt hat hónapról rövidítse három hónapra.

Ez azt jelenti, hogy csak Angliában 14 millió felnőtt vált jogosulttá a harmadik oltásra. Boris Johnson brit miniszterelnök a minap bejelentette: a kormány azt a célt tűzte ki, hogy január végéig minden jogosultnak felajánlják a harmadik oltás lehetőségét. A cél elérése érdekében Angliában 1500 új közösségi oltóközpontot hoznak létre, többnyire gyógyszertárakban, és mindenkit a lakóhelyéhez legközelebbi oltópontra hívnak be.

Borítókép: Boris Johnson brit miniszterelnök a koronavírus elleni oltás emlékeztető, harmadik adagjának beadását kíséri figyelemmel a Lordship Lane Primary egészségügyi központban 2021. november 30-án (Fotó: MTI/AP/Daily Telegraph/Pool/Paul Grover)