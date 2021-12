Gyorsan terjed a vírus, harmadszorra is szigorítanak a belgák

Alig másfél hónapon belül harmadszorra kényszerült a koronavírus miatti intézkedések szigorítására a belga kormány. Az országban a múlt héten már a napi tizennyolcezret közelítette az esetszám, miközben november 26. és december 2. között naponta több mint 310 személy került kórházba koronavírussal. Jelenleg több mint nyolcszáz fertőzött szorul intenzív osztályon történő ápolásra. Alexander De Croo miniszterelnök péntek délután rendkívüli sajtótájékoztatóját is azzal indította: az őszi járványhullám a vártnál sokkal súlyosabbnak bizonyul.

Az egyik legmagasabb fertőzésszámot produkáljuk Európában

– fogalmazott a kormányfő, akinek elmondása szerint a helyzet nem tartható. A legfontosabb bejelentett változás a belgiumi gyerekeket fogja érinteni: mind az óvodák, mind az általános iskolák korábban, december 18-án kezdik meg a karácsonyi szünetet. A középiskolákban az osztályok legfeljebb fele vehet részt személyes oktatáson. Ha már két fertőzöttet találnak egy adott osztályban, a csoport diákjainak azonnal át kell állniuk a digitális oktatásra. A maszkviselési kötelezettséget pedig már hatéves kortól elrendelik.

LIVE. Persconferentie over beslissingen Overlegcomité - Conférence de presse annonçant les décisions du Comité de Concertation. https://t.co/05PGAq2Q19 — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) December 3, 2021

Alexander De Croo bejelentése szerint a színházak és a mozik egyelőre nyitva tarthatnak, ám a beltéri rendezvények létszáma jövő hétfőtől nem haladhatja meg a kétszáz főt. Beltéren sportrendezvényeket továbbra is megtarthatnak, de közönség nélkül. Az első hírek szerint a szövetségi és regionális kormányok eljátszottak azzal az ötlettel is, hogy a vendéglátóipari egységeknél elrendeljék az este nyolckor történő zárást, ám a terv végül lekerült az asztalról. Az éttermek és bárok este tizenegyig továbbra is nyitva lehetnek, egy asztalnál legfeljebb hat fő foglalhat helyet.

A korábbi lezárásokhoz képest egyelőre azt sem korlátozzák, hogy adott személy hány fővel találkozhat az otthonában, mennyi emberrel ápolhat személyes kapcsolatot. A miniszterelnök mindenesetre nyomatékosan arra kérte Belgium lakosait, hogy a lehető legkevesebb embert invitálják az otthonukba. A sajtótájékoztatón egy árulkodó adatot is megosztott: a belga vezetés számításai szerint

az elmúlt hónapokban az oltásnak köszönhetően harmincezerrel kevesebb ember került kórházba, és nyolcezer életet sikerült megmenteni.

Belgiumban ez idáig huszonhétezer halálos áldozatot követelt a járvány. Írtunk róla: a brüsszeli kormány a negyedik hullám során az első korlátozáscsomagot október végén léptette életbe, akkor a a beltéri maszkviselést és a vakcinaigazolványra vonatkozó kötelezettséget terjesztették ki. November közepén pedig többek között arról döntöttek, hogy már a kávézókban, éttermekben, mozikban vagy színházakban is kötelező lesz a védettségi igazolvány bemutatása, valamint december közepéig a munkavállalóknak heti négy napot otthonról kell dolgozniuk.

Emlékezetes, Belgium volt az első európai ország, ahol múlt héten a dél-afrikai vírusmutánst, az omikront detektálták.

Borítókép: Üresen áll a brüsszeli főtér a lezárások alatt. (Fotó: belga hírügynökség)