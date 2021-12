Lapozó: Szoknyát hordanak egy spanyol iskola férfi tanárai, hogy támogassák transznemű diákjukat

Nem engedik ki a mosdóba a spanyolul beszélő gyerekeket a katalán iskolákban

A spanyol jobboldal vezetője, Pablo Casado azt mondja: tudomására jutott, hogy némelyik oktatási intézményben a tanárok azt az utasítást kapták, hogy a spanyol nyelvet használó diákokkal szemben viselkedjenek úgy, mintha nem értenék meg őket, és kéredzkedés esetén ne engedjék ki őket vécére sem. A Néppárt vezetője kiemelte, hogy nem ez az egyetlen eszköz, amivel a gyerekeket a katalán nyelv használatára kényszerítik. Pere Aragonés katalán elnök elutasította és megalapozatlannak minősítette Casado állításait. Úgy fogalmazott: „megvédjük tanárainkat az ehhez hasonló illetlen támadásoktól”, majd követelte, hogy a spanyol politikai élet szereplői „hagyják békén a katalán oktatási rendszert”. A republikánusokkal koalícióban kormányzó Együtt Katalóniáért párt feljelentést tett a történtek miatt a jobboldali pártvezér ellen rágalmazás és gyűlöletkeltés miatt. A katalán legfelsőbb bíróság arra utasította a kormányt, hogy az iskolai tananyag legkevesebb 25 százalékát spanyol nyelven tanítsa, ehelyett a republikánusok arra kérték az intézményeket, hogy tekintsék semmisnek a bírói végzést, és tüntessék el a spanyol nyelvet az iskolákból. Azok a szülők, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy gyermekük spanyolul is tanulhasson, nyilvános megaláztatást szenvedtek el Katalóniában. A függetlenségpárti erők és szimpatizánsaik hétvégén több ezer fős demonstrációt tartottak a katalán nyelvpolitika védelmében.

Kórházba juttattak egy bártulajdonost, amiért jelentette a vendéglátó egységében zöldkártya nélkül fogyasztókat a hatóságoknak

Komoly konfliktusok forrását jelenti a vendéglátószektor számára a járványügyi szabályok betartatása. Nem mindenki veszi jó néven az ellenőrzéseket, és mutatja fel zöldkártya-igazolványát. Előfordul, hogy egyesek egyenesen erőszakhoz folyamodnak, ha igazolniuk kell védettségüket. Az északolasz Stradella településen három fiatal fogalt helyet zöldkártya nélkül egy kávéházban, majd igazoltatásukat követően fizikai erőszakot követtek el a 31 éves kínai származású tulajdonossal szemben, akit végül kórházba szállítottak. Az elkövetőket négyszáz eurós bírságra büntették a járványügyi szabályok megszegése miatt.

Szoknyát hordanak egy spanyol iskola férfi tanárai, hogy támogassák transznemű diákjukat

A Huelva megyei Lepe városának oktatói az elfogadás jegyében a körmüket is kifestették, hogy így hívják fel a tanulók és a társadalom figyelmét a homo- és transzfóbia negatív hatásaira. Azután kezdtek bele az akcióba, hogy a tanári kar tudomására jutott, hogy az egyik ötödikes transzdiákot zaklatják a diáktársai. A tanuló fiúnak született, de lánynak érzi magát, és amikor elkezdte felvállalni magát, és festett körömmel ment órára, durva megaláztatásokat szenvedett el társai részéről nemcsak az iskolában, hanem azon kívül is. A tanárok első lépésként körlevélben tájékoztatták a szülőket a kialakult helyzetről, majd beszéltek a zaklatókkal. Hangsúlyozták nekik, hogy sértéseikkel súlyos lelki sérülést okoznak társuknak. A gyerekek a beszélgetés után bocsánatot kértek tetteikért, és elfogadóbbá váltak iskolatársukkal szemben. A történtek után az egész város átfogó kampányba kezdett, hogy a transzdiák felvállalhassa magát, és mindenkivel rendezhesse kapcsolatát. A férfi tanárok az akció részeként több alkalommal szoknyában és kifestett körömmel mentek be dolgozni az iskolába.

