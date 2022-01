Deutsch Tamás: Politikai siker, hogy van fideszes alelnökjelölt

– Siker, hogy van fideszes alelnökjelölt, hogy Járóka Lívia politikai frakcióhoz nem tartozó képviselőként alelnökjelölt lehet – mondta Deutsch Tamás kedd délután Strasbourgban tartott sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett: 2021 márciusa, az Európai Néppártból való távozás óta a Fidesz képviselői a függetlenek soraiban ülnek az EP-ben, nem tartoznak politikai csoporthoz, ennek fényében jelentős eredmény, hogy Járóka Lívia neve több mint hatvan támogatói nyilatkozattal került fel a jelöltek névsorába. (Az alelnöki pozícióra való jelöltséghez egy képviselőcsoport vagy legalább 36 képviselő támogatása szükséges.) Az Európai Parlament kedden összesen tizennégy alelnököt jelöl ki a következő 2,5 évre. Ezzel összefüggésben Deutsch Tamás rámutatott, hogy a Fidesz delegációja tudja jól, a parlamenti matematika alapján nagyobb a valószínűsége, hogy a balliberális többségű testület más tizennégy politikust választ majd. – Mindez nem tántorít el minket. Járóka Lívia indulásával azt szeretnénk célozni, hogy minél határozottabb legyen a jobboldali képviselet a Ház vezetésében, illetve hogy ő roma származású képviselőként az EP elnökségében is végezhesse a roma közösség érdekében tett munkáját – tette hozzá a delegációvezető, azt hangoztatva:

Járóka Lívia személyében női jelöltről van szó, aki az Európai Parlament történetének első roma származású alelnöke is.

Deutsch Tamás szerint az európai baloldal következetesen a nők egyenlőségéről és a hátrányos helyzetűek jogvédelméről beszél, így ha picit is lehet adni a szavukra, akkor egy roma származású női jelöltet kutya kötelességük támogatni. – Kíváncsian várjuk, hogy megint szakadék lesz-e a szavakban hangoztatott elvek és a leadott szavazatokban megmutatkozó politikai gyakorlat között – fogalmazott. (Emlékezetes, Dobrev Klára 2019-ben büszkén vállalta, hogy nem szavazta meg Járóka alelnökségét, míg a Fidesz EP-képviselője nyilatkozataiban örömét fejezte ki amiatt, hogy Dobrev és az ő személyében két magyar alelnöke is lett a strasbourgi testületnek.)

Megelőlegezett bizalom Roberta Metsolának

A Fidesz képviselői eredeti szándékuk szerint Kosma Zlotowskit, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság képviselőjét támogatták volna az elnökválasztás során, ám az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) politikusa kedd reggel visszalépett. Emiatt a magyar kormánypárt végül beállt a későbbi győztes, a néppárti Roberta Metsola mögé. – Megelőlegeztük a bizalmat, Roberta Metsolát támogattuk a szavazatainkkal. Hosszú időn keresztül voltunk vele munkakapcsolatban, korrekt és tisztességes politikusnak ismertük meg – mondta a Fidesz delegációvezetője Strasbourgban, arra is figyelmeztetve: vannak olyan fontos kérdések is, amelyekben már Roberta Metsola is a nyílt társadalom elképzelésére épülő, a Magyarországgal és Lengyelországgal szembeni retorziókat követelő vonal embere.

– Korrektsége és tisztessége megkérdőjelezhetetlen, ám a politikai álláspontjai döntő részben eltérnek a Fidesz által képviselt politikai álláspontoktól

– összegezte az új EP-elnökről szólva.

Szakbizottságok: tizenkét főtagság a kormánypártnak

Deutsch Tamás az Európai Parlament szakbizottságaival kapcsolatban is sikerről tudott beszámolni – ismételten annak fényében, hogy a Fidesz a néppárti távozással a szakbizottsági helyeit elveszítette. Emlékeztetett rá: ráadásul az EP jogi szabályaival is ellentétes büntetéssel sújtották a delegációt, amikor a képviselők hosszú hónapokig kimaradtak a szakbizottságok munkájából. – Sok millió magyar választópolgárt képviselünk. Ha nem tudunk részt venni a szakbizottsági munkában, az azt jelenti, hogy az ő véleményük sem jelenik meg az európai döntéshozatalban – magyarázta, egyúttal bejelentve, hogy az ötéves jogalkotási ciklus második felében már

a Fidesz valamennyi EP-képviselőjének lesz szakbizottsági főtagsága, illetve póttagsága is.

A bejelentés részletei a hét második felében, az egyeztetések alakulása nyomán derülnek ki. – Az EP működése szempontjából meghatározó bizottságokról van szó – szögezte le Deutsch Tamás.

Borítókép: A Fidesz delegációvezetője az EP-ben (Forrás: Európai Parlament)