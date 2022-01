Fülöp herceg temetése előtt tartott búcsúpartit a brit kormány

Bocsánatot kért James Slack, Boris Johnson brit kormányfő volt kommunikációs vezetője, amiért a Fülöp edinburgh-i herceg tavaly áprilisi temetése előtti estén, a kilencnapos nemzeti gyász és a lezárások idején illegális összejövetelt tartottak a miniszterelnöki rezidencián, a Downing Streeten. Sajtóértesülések szerint akkor a kormány több távozó tagjának tartottak búcsúbulit, Boris Johnson azonban nem vett részt a mulatságon, vidéki otthonában tartózkodott. A The Daily Telegraph brit konzervatív napilap arról számolt be, a partin az emberek hangos zene kíséretében ettek-ittak, táncoltak és az italok utánpótlására is szükség volt, ugyanis a személyzet egyik tagját nagy táskával küldték el egy közeli élelmiszerüzletbe borért. A hajnalig tartó eseményen körülbelül harminc ember vett részt, és a miniszterelnök kisfiának hintája is eltört az éjszaka.

– Bocsánatot szeretnék kérni minden általam okozott haragért és fájdalomért. Ezt az eseményt nem szabadott volna megszerveznünk akkor. Nagyon sajnálom és teljes felelősséget vállalok a történtekért

– jelentette ki James Slack, akiről tavaly márciusban jelentette be a Downing Street, távozik pozíciójából és a The Sun brit napilap munkatársa lesz. A Buckingham-palota nem reagált az eseményekre.

A Downing Street 10. bejárata. Fotó: AFP/Tolga Akmen

A parti időzítése miatt sokan felháborodtak az ügyön, ugyanis a távolságtartásra vonatkozó járványügyi intézkedések miatt másnap II. Erzsébet brit királynő fekete gyászruhát és maszkot viselve egyedül ült a templomban elhunyt férje búcsúztatási szertartása alatt. Az egy évvel ezelőtti szabályok szerint csak a családtagok találkozhattak egymással beltéren. Damian Hinds konzervatív biztonsági és határvédelmi államtitkár megdöbbenésének adott hangot, továbbá arra sürgette az embereket, várják meg a hivatalos vizsgálatok eredményét azzal kapcsolatban, valóban történt-e szabálysértés.

– Ez egy különösen ünnepélyes időszak volt egész nemzetünk számára, hiszen akkor gyászolta Őfelsége, a királynő Fülöp herceget. Számomra megdöbbentők voltak ezek az állítások

– tette hozzá.

Noha a búcsúpartin Boris Johnson nem vett részt, az őt bíráló hangok az elmúlt napokban felerősödtek, hiszen nem ez volt az első hasonló eset, amire fény derült. Szerdán a kormányfő a parlament alsóházi ülésén kért bocsánatot, amiért 2020. május 20-án részt vett személyi titkára, Martin Reynolds meghívására egy kerti mulatságon. Akkoriban szintén szigorú lezárások voltak érvényben az országban. 2020 végén pedig az újabb szigorú korlátozások megsértésével karácsonyi partit rendeztek a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban.

Az ügy az elmúlt néhány napban Boris Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb horderejű belpolitikai botrányává dagadt, és a legfrissebb felmérés szerint a britek egyértelmű többsége a miniszterelnök lemondását szeretné. Boris Johnsont az ellenzéki vezetők mellett párttársai közül is többen lemondásra szólították fel, valamint sürgetik, hogy a királynőtől személyesen is kérjen elnézést az elmúlt napok botrányaiért.

Borítókép: James Slack, Boris Johnson brit kormányfő volt kommunikációs vezetője (Fotó: Getty Images/PA Images/Stefan Rousseau)