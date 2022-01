Lapozó: Az oltási igazolvány nem segít a járvány lassításában egy svéd miniszter szerint

A WHO szerint akár Európa lakosságának felét is megfertőzheti az omikron variáns

Európa lakosságának felét is megfertőzheti a koronavírus omikron variánsa az elkövetkező hat-nyolc hétben, ha az egyes országok hatóságainak nem sikerül megfékezniük a vírus terjedését, figyelmeztetett kedden a WHO regionális igazgatója, dr. Hans Kluge.

A WHO magas rangú tisztviselője az omikron terjedését egy nyugatról keletre tartó szökőárnak nevezte, amely átsöpör a WHO európai régiójába tartozó 53 európai és közép-ázsiai országon.

2022 januárjának első hetében ugyanis már több mint hétmillióan fertőződtek meg az omikron variánssal a régió ötven országában, ahol a szuperfertőző variáns két hét alatt duplázta meg a korábbi fertőzésszámot. A jelenleg legfertőzöttebb 26 ország pedig azt jelentette, hogy minden héten a népességük egy százaléka kapja el a Covid–19-vírust. Kluge arra is figyelmeztetett, hogy az omikron variáns nemcsak az oltatlanokat fertőzi meg könnyebben a vírus korábbi változatainál, hanem a beoltottakat és a fertőzésből felgyógyultakat is. Hangsúlyozta azonban, hogy az oltóanyagok és a vakcinák felvétele továbbra is hatékony védelmet nyújt a koronavírus által okozott súlyos szövődményekkel szemben.

Tüntetést szerveznek a mezőgazdasági dolgozók Madridban a kormány támadásai miatt

A spanyol vidéki világ képviselői úgy vélik: helyzetük eddig is fenntarthatatlan volt, évről évre kevesebb jövedelemért dolgoztak, de amióta a „kormány szisztematikusan támadja őket”, végképp veszélybe került a megélhetésük. Az őket képviselő egyesületek ezért demonstrációt hívtak össze a fővárosban január 23-ára, amellyel céljuk, hogy felhívják a figyelmet a vidéki élet és a gazdaságok válságára. Sürgős kompenzálást és megoldást követelnek a fogyasztási miniszter által nemrég indított támadások és az új állatvédelmi törvény miatt is. Alberto Garzón tárcavezető múlt héten a Guardian című lapnak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Spanyolország rossz minőségű húst exportál világszerte.” Többször utalást tett arra, hogy ez amiatt van, mert a spanyol makrogazdaságok borzalmas körülmények között, összezsúfolva tartják az állatokat. A vegetáriánus miniszter nyáron hasonló támadást intézett a gazdák ellen, akkor a környezetszennyezést rótta fel nekik. A mezőgazdaságban dolgozók a már félig elfogadott új állatvédelmi törvénnyel sem értenek egyet, amely szerint tárgy helyett érző lényként kell kezelni az állatokat.

Marokkó szigorúan szabályozná az energiaárakat

Marokkó egyik legnagyobb szakszervezete, a CDT egy részletesen kidolgozott, szigorú törvényjavaslatot terjesztett a marokkói parlament felsőháza elé. A törvénytervezettel a szervezet ismét állami kézbe helyezné az üzemanyagok árának meghatározását és állandó felügyeletét.

A CDT indoklása szerint az új törvényre azért van szükség, hogy a marokkói vezetés garantálni tudja az ország energiabiztonságát, és hogy ismét a fogyasztók és a nemzetgazdaság érdekei kerüljenek előtérbe a spekulánsok érdekeivel szemben. Törvénytervezetében a szakszervezet azt javasolja, hogy az üzemanyagok kerüljenek le a liberalizált árú termékek listájáról, az üzemanyagok eladási árát ezentúl a gazdasági és pénzügyminisztérium határozza meg. A javaslat előterjeszti, hogy az üzemanyagok maximalizált árát hetente kell felülbírálni és kihirdetni. Az állam által meghatározott árplafont figyelmen kívül hagyó kereskedőket pedig kemény szankciókkal kell sújtani.

A CDT rámutat, hogy Marokkóban a 2014 júniusában elfogadott árliberalizációt követően az energia- és üzemanyagárak túlzó, indokolatlan mértékben növekedtek, a fogyasztók vásárlóereje pedig ezzel párhuzamosan csökkent.

Az illetékes svéd miniszter szerint az oltási igazolvány nem segít a járvány lassításában

Szerdától új, valamivel szigorúbb rendelkezések lépnek életbe a skandináv országban a koronavírus-fertőzés terjedésének csökkentése érdekben. Egyebek mellett a vendéglátóipari egységeknek este 11-kor be kell zárniuk, korlátozzák a rendezvények résztvevőinek lehetséges létszámát és mindenkit arra kérnek, ha tud, otthonról dolgozzon. Az újabb korlátozó intézkedésekre az elmúlt héten tapasztalható, új rekordokat döntő fertőzésterjedés miatt volt szükség, ugyanakkor egyre erősödnek a kritikák azzal kapcsolatban, hogy így sem elég szigorúak az intézkedések, a kabinet döntéseit pedig még „saját térfeléről” is kritizálták. A baloldali szociáldemokrata kormányt a parlamentben kívülről támogató Centrum Párt elnöke, Annie Lööf érthetetlennek nevezte, hogy a szabályokat miért nem kombinálják a védettségi igazolvány megkövetelésével. Ezzel kapcsolatban a szakminiszter azt mondta a svéd köztévé reggeli műsorában, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor ilyen gyorsan terjed a fertőzés, az oltási igazolvány nem segít. Lena Hallengren hozzátette, hogy elsősorban távolságot kell tartani.

A szintén a kormány szövetségesének tekinthető Balpárt vezetője pedig azzal támadta a kabinetet, hogy a kormány nem foglalkozik a túlterhelt egészségügy kapacitásának növelésével. A miniszter – elhárítva a felelősséget – úgy nyilatkozott, hogy a kormány rengeteg pénzt fordít az egészségügyre, de a régiók (megyék) függetlenül dönthetnek arról, hogy hogyan bővítik az egészségügyet.

