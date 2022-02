Már nem félnek a virágoktól a tálibok?

Fél éve már, hogy a tálibok átvették az uralmat teljes Afganisztán felett, de az még mindig nem látszik pontosan, hogy ennek milyen következményei vannak. Úgy tűnik, hogy a helyzet tartományról tartományra változik, és ugyan összességében az új vezetés ragaszkodik az iszlám jogrendhez, a saríához, de azért a ’90-es évek szigorához nem tértek vissza. Az országból kiszivárgó kevés hír alapján nem példa nélküliek a megtorlások az előző rendszer kiszolgálóin, de tömeges mészárlásokról azért nem lehet beszélni. Hasonló módon a nők egy része visszatérhetett a munkahelyére, olykor férfiak mellett dolgozhatnak, és a kisiskolás korú lányoknak is biztosított az oktatás, másrészt érkeztek jelentések kényszerházasságokról is.

És miközben egyes riportok szerint még a ruházati boltok próbababáit is le kellett fejezni a tiltott emberábrázolás miatt, most Valentin-napon nyitva maradhattak a virágokat és szívecskéket árusító boltok, sőt állítólag még az egyik tálib vezető is vásárolt virágot.

Korábban jól ment az üzlet, az emberek virágot vettek a feleségüknek vagy a menyasszonyuknak. De most nem törődnek effajta dolgokkal, mert nincs munkájuk, nincs pénzük ilyesmire

– panaszolta a Voice of America riportjában az egyik virágárus. Egy másik pár pedig arról számolt be, hogy korábban minden évben vacsorázni mentek Bálint-napon, de most biztonsági indokok miatt egyetlen étterembe sem tudtak asztalt foglalni.

A tálibok engedékenysége mögött az állhat, hogy bizonyítani akarják a nemzetközi közösségnek, hogy elismerhetik őket az ország legitim vezetőinek, amit eddig senki nem tett meg. A külföldi segélyekre égető szükségük van, Afganisztán gazdasága az ENSZ értékelése szerint ugyanis lényegében lebénult, az elmúlt fél évben legalább félmillióan veszítették el munkájukat, a lakosság több mint fele máris élelmiszerhiánnyal küzd.

Fotó: Huszein Malla

Közben a de facto tálib kormány még az ország saját tartalékaihoz sem fér hozzá, Joe Biden amerikai elnök az Egyesült Államokban befagyasztott hétmilliárd dolláros afganisztáni vagyon felét az afgánokat támogató humanitárius szervezeteknek, másik felét a 2001. szeptember 11. terrortámadás áldozatai hozzátartozóinak különítette el.

Borítókép: Gépfegyveres tálib harcos biztosítja a Joe Biden elleni tüntetéseket Kabulban. (Fotó: MTI/AP/Huszein Malla)