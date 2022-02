Orvostanhallgatók segítségét kérik a kórházakban

Ötödéves orvostanhallgatók és harmadéves ápolóhallgatók jelentkezését várja a szlovák egészségügyi tárca a napokban, az országban ugyanis nagyon magas a koronavírusos esetek száma, a kórházakból pedig több mint háromezer orvos és tízezernél is több ápoló hiányzik – írja a Ma7.sk portál. Az egészségügyi minisztérium szóvivője szerint „az orvosi karok szorosan együttműködnek a tárcával, így a becslések szerint több mint 2100 orvostanhallgató és több száz ápolóhallgató tud segítséget nyújtani az ellátásban február elsejétől. Abban fognak majd segíteni, amit a tanulmányaik során már elsajátítottak” – mondta Zuzana Eliásová. A szóvivő hozzátette, hogy van olyan egyetem, ahol az ápolóhallgatók számára egyébként is kötelező a harmadik évfolyamban a klinikai gyakorlat. Más körülmények között ingyen dolgoznának, most azonban óránként tíz eurót kapnak cserébe.

A szlovákiai kórházakban elsősorban intenzív szakellátást nyújtó egészségügyi személyzetre, infektológusokra, belgyógyászokra és gyermekorvosokra lenne szükség. Sok olyan intézmény van továbbá, ahol vannak még szabad lélegeztetőgépek, de nincs aki kezelje azokat. Jelenleg 1547 koronavírussal fertőzött ember fekszik a kórházakban. Kétszáznyolcvankilenc beteg állapota súlyos, közülük 142 embert lélegeztetőgéppel tartanak életben. A kórházban ápoltak több mint 79 százaléka egyébként nincs beoltva, vagy csak egy adag vakcinát kapott. Eközben az új fertőzöttek száma is növekszik, hétvégén minden második ember tesztje lett pozitív.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)