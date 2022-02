Több, nácik által elkobzott műtárgyat szolgáltat vissza Franciaország

A francia törvényhozás alsóháza januári szavazása után, kedden a szenátus is jóváhagyta tizenöt, a nácik által elkobzott műalkotás visszaszolgáltatását zsidó tulajdonosok leszármazottainak.

A szavazás felhatalmazza az alkotásokat őrző állami múzeumokat, köztük a világhírű párizsi Musée d’Orsay-t, hogy a tulajdonukban lévő alkotásokat adják át az eredeti tulajdonosok örököseinek. Az érintett művek között olyan, művészettörténetileg is jelentős festmények is szerepelnek, mint például Gustav Klimt Rosen unter Bäumen (Rózsák fák alatt) című, a Musée D’Orsay-ban őrzött képe. De a visszaszolgáltatott műtárgyak között van Marc Chagall Le Pere című festménye is, amely a párizsi Pompidou Központ kollekciójához tartozik, és amely 1988-ban került a francia nemzeti gyűjteménybe. A francia kormány 2018-ban külön, erre szakosodott csapatot állított fel, hogy megpróbálják felkutatni a tulajdonosok örököseit.

Roselyne Bachelot francia kulturális miniszter üdvözölte a keddi szavazást, amelyet „történelmi” lépésnek nevezett.

Merci aux parlementaires, le projet de loi permettant la #restitution de biens culturels spoliés lors des persécutions antisémites de la 2nde guerre mondiale est définitivement adopté. Je suis fière de ce que nous avons collectivement accompli. La france s’honore de ce vote. pic.twitter.com/x4E0DYab5Z — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) February 15, 2022

– Ez volt az első alkalom 70 év után, hogy a francia kormány komoly lépéseket tett azon műalkotások visszaszolgáltatása érdekében, amelyek a megszállás alatt, aggasztó körülmények között, antiszemita üldöztetés miatt kerültek Franciaországba – mondta a miniszter. Hozzátette: a jogszabály elfogadása még mindig csak az első szakasza annak a lépésnek, miszerint a még mindig közgyűjteményekben őrzött tárgyakat visszaszolgáltassák eredeti tulajdonosaiknak.

A France 24 francia csatorna kiemelte, hogy a francia kulturális minisztérium becslése szerint összesen százezer műalkotást foglaltak le Franciaországban a háború alatt, amikor az országot a nácik és a velük kollaboráns francia rezsim irányították. A France 24 kiemelte azt is, hogy tavaly októberben Párizs 26 műkincset adott vissza a nyugat-afrikai Beninnek: a műalkotásokat még a gyarmati időszakban, Abomey királyi palotájából kobozták el, és amelyek azóta az UNESCO világörökség részét képezik.

Borítókép: a Musée D’Orsay Párizsban (Forrás: Musée D’Orsay/Facebook)