Az Olasz Testvérek a legnépszerűbb párt Olaszországban

A Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI) átvette az első helyet az itáliai pártok között a felmérések szerint, miközben az Öt Csillag Mozgalom (M5S) a mindenkori legalacsonyabb eredményt mutatja a Corriere della Sera napilapban vasárnap közölt számok alapján.

Az Olasz Testvérek elérte a 21,5 százalékos támogatottságot. A párt a legutóbbi, 2018-as parlamenti választásokon nem érte el az öt százalékot.

A FdI ezzel megelőzte a korábban elsőnek mért Demokrata Pártot (PD), amelyet most 20,7 százalékra tesznek. Harmadik helyen a Liga áll 17,5 százalékkal.

A kommentárok szerint zuhanórepülésnek indult az Öt Csillag Mozgalom, amely a 2013-as és a 2018-as országos választásokon is a legnagyobb pártnak bizonyult, most viszont 14,5 százalékra teszik. Utóbbi az M5S legrosszabb eredményének számít, bár más felmérések szerint februárban már tizennégy százalék alatt is volt az öt év óta kormányzati erőként dolgozó párt. Stabil maradt a Silvio Berlusconi vezette Hajrá, Olaszország! (FI), amely 8,1 százalékon áll.

A Corriere della Serában közölt közvélemény-kutatás szerint az olaszok 57 százaléka támogatja a jelenlegi, a Mario Draghi vezette nagykoalíciós kormányt. A miniszterelnök népszerűsége annál is magasabb, hatvan százalék.

Olaszország miniszterelnöke, Mario Draghi. Fotó: Riccardo Antimiani

Giorgia Meloni támogatottsága 37 százalékos,

az Öt Csillag Mozgalom elnöke, Giuseppe Conte volt kormányfőt az olaszok 36 százaléka kedveli. A Ligát vezető Matteo Salvini csak 26 százalékon áll, ami a legalacsonyabb támogatottság 2016 óta.

A felmérés kiemelte, hogy az Olasz Testvérek, a Liga és a Hajrá, Olaszország! alkotta jobbközép jelenleg valamivel több mint 47 százalékon áll, miközben a baloldali koalíció az Öt Csillag Mozgalommal közösen 38 százalékos támogatottsággal bír. A mindenkori legmagasabbnak számít a bizonytalanok több mint negyven százalékra becsült aránya.

Elemzők szerint a több mint egy hónapja tartó ukrajnai háború mintegy befagyasztotta az olasz választók belpolitikai érdeklődését. Ezért nehéz megítélni – a felmérések szerint – a tavasszal esedékes időközi helyhatósági választások kimenetelét, amelynek még dátumát sem tűzték ki. Április közepe és június 15. között mintegy nyolcmillió olasznak kell az urnákhoz járulnia a közel ezer önkormányzatban sorra kerülő helyhatósági megmérettetésen.

Borítókép: Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek vezetője (Fotó: Tiziana Fabi)