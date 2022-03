Borrell: Súlyos háborús bűncselekmény Mariupol támadása

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn az uniós tagállamok külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozására érkezve súlyos háborús bűncselekménynek nevezte az ukrajnai Mariupol város elleni orosz támadást.

Ami most Mariupolban történik, az súlyos háborús bűncselekmény. Az oroszok mindent lerombolnak, lebombáznak és válogatás nélkül mindenkit megölnek

– jelentette ki Borrell a jelen lévő újságíróknak.

Elmondta, hogy a külügyminiszterek hétfői tanácskozásukon megvitatják az Ukrajnának nyújtandó további támogatást, valamint azt, hogy a már bevezetett gazdasági büntetőintézkedések sorát kiegészítsék-e az orosz energiaágazatot célzó újabb szankciókkal. Annalena Baerbock német külügyminiszter is határozottan elítélte az ukrajnai civilek elleni támadásokat. „A törvény feladata hogy megítélje, ezek a támadások minek minősülnek, de számomra egyértelmű, hogy ezek háborús bűncselekmények” – tette hozzá. Azt is megjegyezte, hogy ezek a támadások is azt erősítik meg, hogy az EU-nak, mint szabályokon alapuló nemzetközi rendet követő közösségnek egyértelműen el kell szigetelnie az orosz rezsimet. Baerbock hangsúlyozta azt is, hogy Németországnak fokozatosan, de feltartóztathatatlanul meg kell szabadulnia az orosz energiahordozóktól való függőségtől.