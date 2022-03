Lapozó: Németország ellenzi az orosz energiahordozók embargóját

Csodálatos élménynek nevezte egy marokkói ukrán menekült a budapesti fogadtatását

Egy 23 éves marokkói egyetemista lány, Doha 1676 kilométert tett meg gyalog, vonattal és buszon, mire Harkivból Budapestre érkezett társaival együtt. A marokkói diáklány unokatestvérével és barátnőjükkel menekült. Mindhármuk a harkivi egyetem hallgatói. Amikor február 24-én az orosz csapatok megkezdték Harkiv ostromát, a fiatalok a városi metróba menekültek több ezer ukrán emberrel együtt. A marokkói lányoknak február 26-án sikerült végül feljutniuk egy Kijevbe, majd Lvivbe tartó vonatra. Ungvárra érve azonban az afrikaiak és a marokkói diákok – miután több órát kellett tölteniük egy váróteremben elkülönítve – úgy döntöttek, hogy mégis inkább a beregsurányi magyar határon próbálkoznak meg biztonságos országba jutni. „A kezünk már kék volt a hidegtől, mikor felszálltunk a Budapestre tartó vonatra”– meséli Doha. „Amikor Budapestre érkeztünk, a fogadtatás minden várakozásunkat felülmúlta, rendkívüli, csodálatos volt! Már nem reméltük, hogy emberek lehetnek velünk olyan melegszívűek és fogadókészek, mint azok a magyar emberek voltak, akik minket a budapesti pályaudvaron vártak, és a hosszú út után először enni és inni adtak nekünk” – zárja le Doha megmenekülése történetét. A 23 éves marokkói diáklány végül a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren szállhatott fel a marokkói kormány Budapestről Casablancába indított repatriáló repülőjáratainak egyikére.

bladi.net

Franciaország jódtablettákkal látja el az ukrán lakosságot

A francia külügyminiszter, Jean-Yves Le Drian vasárnap a francia köztelevízióban jelentette be, hogy Franciaország nagy mennyiségű gyógyszert és orvosi eszközöket küldött Ukrajnába. A szállítmány részét képezi 2,5 millió adag jódtabletta is, amelyet a Kijevből Lviv városába áttelepített francia nagykövetség fog kiosztani az Ukrajnában rekedt lakosságnak. A jódtablettákat a polgárok egy esetleges atomkatasztrófa vagy nukleáris támadás esetén szedhetik majd be.

A jódtabletták szállításáról azután döntött Párizs, miután Oroszország egy hete bejelentette, hogy készenlétbe helyezi atomarzenálját. Vlagyimir Putyin vasárnap telefonon egyeztetett Emmanuel Macronnal. Az orosz kormányfő arról biztosította a francia elnököt, hogy Oroszország az ellenőrzése alá vont atomerőművekben is tiszteletben tartja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által előírt biztonsági normákat, és kész tárgyalni az atomerőművek biztonságáról.

bfmtv.com