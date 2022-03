Másfél millióhoz közelít az ukrán menekült gyermekek száma

Az elmúlt húsz napban mintegy 1,4 millió gyermek kényszerült menekülésre Ukrajnából a háború miatt – közölte kedden az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF. James Elder, a szervezet szóvivője genfi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy szinte minden másodpercben menekültté válik ott egy gyermek. Keddre több mint 2,95 millióra nőtt az Ukrajnából elmenekült emberek száma az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának legutóbbi számítása szerint – emlékeztetett az AP hírügynökség.

– Kirobbanásának sebességét és mértékét tekintve ez a válság példa nélküli a második világháború óta

– tette hozzá Elder.

Fotó: MTI/AP/Markus Schreiber

A nyugat-ukrajnai Rivne hatóságai szerint 19-re nőtt a városhoz közeli tévétorony elleni hétfői orosz rakétatámadásban meghaltak száma. A rivnei regionális önkormányzat kedden a Facebook-oldalán tette közzé, hogy 19 ember meghalt és kilencen megsebesültek az Antopil településen lévő tévétorony elleni támadásban. A település mintegy 160 kilométerre van a lengyel határtól. Az első jelentések még kilenc halálos áldozatról szóltak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök friss bejelentése szerint kedden folytatódnak a tárgyalások az ukrán és az orosz delegáció között. Zelenszkij újabb videóbeszédében azt mondta, hogy az ukrán delegáció jó munkát végzett a hétfői tárgyalások során. További részletekkel azonban nem szolgált. Elmondta viszont, hogy hétfőn beszélt Naftali Bennett izraeli miniszterelnökkel a háború gyors megállítása és „a becsületes béke” elérésére irányuló erőfeszítések részeként. Bennett, aki közvetíteni akart a békés rendezés érdekében, hétfőn tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter közölte:

Ankara tárgyal Moszkvával és Kijevvel annak érdekében, hogy biztosítsák az ostromlott Mariupol városában rekedt mintegy száz török állampolgár evakuálását.

Több tucatnyian egy mecsetben kerestek menedéket az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolban a bekerítő orosz támadás elől. A török védelmi minisztérium tisztviselői hozzátették: remélik, hogy az orosz hatóságok biztonsági intézkedései után hamarosan megkezdődik az evakuálás Mariupolból. Ez azt jelenti, hogy állításuk szerint a városba vezető utakat megtisztították az aknáktól, és folyamatban van a humanitárius folyosók megnyitása, a buszok beengedése Mariupolba. A tisztviselők a minisztérium szabályának megfelelően névtelenségük megőrzése mellett adtak tájékoztatást. Cavusoglu az mondta még: Törökország eddig 14 800 állampolgárát menekítette ki Ukrajnából.

Elhúzódik az orosz–ukrán háború

Csütörtökön lesz három hete, hogy Oroszország megtámadta nyugati szomszédját, Ukrajnát és a napról napra fokozódó harcoknak már több száz civil esett áldozatul, köztük gyermekek is. Az elhunytak között van három amerikai újságíró is: egyikük korábban a The New York Times amerikai napilapnak is dolgozott, ketten pedig a Fox News amerikai tévécsatorna munkatársai voltak. Ukrán tisztségviselők szerint az emberek kimenekítését számos probléma nehezíti, eközben pedig mindkét fél igyekszik kompromisszumot kötni.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter leszögezte, Ukrajna területén csak olyan fegyverek lehetnek, amelyen nem jelentenek veszélyt Oroszország biztonságára.

Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó kedden szintén arról számolt be, van helye bizonyos kompromisszumnak. A kijevi vezérkari főnökség keddi jelentése szerint eddig hozzávetőlegesen több mint 13 500 orosz katona halt meg a harcokban, csaknem hétszázan estek fogságba, ezenkívül az ukrán erők megsemmisítettek csaknem 420 orosz harckocsit, több mint 1300 egyéb páncélozott járművet, 85 repülőgépet és száz helikoptert. Kijev megyében pedig egy minden bizonnyal Belarusz felől betörő katonai járműkonvojt semmisítettek meg, miközben zsákmányoltak egy üzemképes T–72-es harckocsit.

Borítókép: A háború elől Ukrajnából menekülő emberek egy Lengyelországba tartó vonaton ülnek a nyugat-ukrajnai Lvivben 2022. március 15-én (Fotó: MTI/EPA/Mykola Tys)