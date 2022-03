Amerikai újságírót végeztek ki az orosz erők Irpinyben

Amerikai újságíróval végeztek az orosz csapatok a Kijev megyei Irpinyben vasárnap, két másik haditudósító pedig súlyos sérüléseket szerzett a támadásban, őket kórházba szállították. Egyikőjük a szintén amerikai Juan Arredondo fotóriporter, őt azonnal megműtötték. Az 50 éves Brent Renaud az első külföldi újságíró, aki áldozatul esett a február 24. óta tartó ukrajnai háborúnak.

– A megszállók a nemzetközi média újságíróit is képesek megölni azért, hogy ne mutassák meg az igazságot az orosz csapatok ukrajnai tétlenségéről

– írta Facebook-oldalára Andrij Nebitov, a Kijev megyei rendőrség parancsnoka.

Hozzátette: „természetesen az újságírói hivatás kockázatokkal jár, azonban Brent Renaud amerikai állampolgár az életével fizetett azért, mert megpróbált rávilágítani az agresszor hazugságaira, kegyetlenségére és könyörtelenségére”. Az AFP egyik újságírója látta a halott újságírót, akinél ott voltak a személyazonossági iratai, közöttük a The New York Times című lap akkreditációs igazolványa. Cliff Levy, az amerikai napilap főszerkesztő-helyettese Twitter-oldalán részvétét fejezte ki az újságíró halála miatt, és közölte, hogy az 50 éves Brend Renaud fotóriporter és rendező korábban (legutóbb 2015-ben) dolgozott a lapnak, de nem tudósította az újságot Ukrajnából. A közlemény szerint a férfi nem a The New York Times tudósítójaként ment Ukrajnába és egyelőre nem tudni, Renaud kinek dolgozott a háború sújtotta országban.

His wounded colleague explains what happened. pic.twitter.com/gyNNDGrkC8 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 13, 2022

Arredondo arról számolt be a sajtónak, egy orosz ellenőrző ponthoz közeledtek, miután áthaladtak az első hídon Irpinyben. Ezt követően egy férfi felajánlotta, hogy elviszi őket a következő hídhoz. A járműből éppen a menekültekről készítettek videófelvételeket, amikor az orosz katonák lőni kezdtek rájuk. Noha a sofőrjük az első lövések után azonnal megfordult, a lövöldözés folytatódott: Arredondót a hátán érte a súlyos lövés, elmondása szerint Renaudot pedig a tarkóján érte a végzetes lövés. A fotóriporter ugyanakkor hozzátette, újságíró kollégáját hátra kellett hagynia.

– Az amerikai kormány konzultálni fog az ukránokkal, hogy kiderítsék, hogyan történt az eset

– mondta Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója a CBS News amerikai tévécsatornának. Hozzátette, amint több információ áll az Egyesült Államok rendelkezésére, „végrehajtják a megfelelő következményeket”.

Fotó: Aris Messinis/AFP

Renaud újságírói pályája mellett dokumentumfilmjeiről is híres volt az Egyesült Államokban: olyan konfliktusövezetekben forgatott, mint például Irak és Afganisztán, készített felvételeket az egyiptomi és líbiai zavargásokról, valamint a haiti földrengésről is. 2004-ben lefilmezte többek közt, ahogy egy amerikai katonai bázist Bagdadban rakétákkal lőnek – a támadásban négy katona hunyt el és legalább ketten súlyosan megsebesültek. Munkásságát számos díjjal jutalmazták. Általában testvérével, Craig Renauddal dolgozott együtt, a párost Emmy-díjra is jelölték.

Borítókép: Brent Renaud amerikai újságíró és filmkészítő (Fotó: AFP/EyePress)