„Technikai szünet” az orosz–ukrán tárgyalásokon

Felfüggesztették keddig az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalásokat – közölte a Twitteren Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója, aki maga is részt vesz a tárgyalásokon. A tisztségviselő szavai szerint „technikai szünetet” tartanak – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál. Podoljak korábban azt közölte, hogy hétfőn újabb tárgyalási fordulót tartanak a felek, majd később számolt be a Twitteren, hogy a tárgyalódelegációknak az alcsoportokban bizonyos definíciókat tisztázniuk kell, és emiatt szünetet tartanak.

Biztosított ugyanakkor afelől, hogy a tárgyalások folytatódnak.

A hétfői tárgyalások kezdete előtt posztolt videóüzenetében Podoljak leszögezte, hogy az ukrán fél változatlanul békét, azonnali tűzszünetet és az összes orosz csapat kivonását követeli Ukrajnából. – Csakis ezután beszélhetünk bármiféle szomszédi kapcsolatokról és politikai rendezésekről – tette hozzá.

Podoljak azt is írta a Twiterren, hogy nehéznek tartja a kommunikációt az orosz féllel.

Szavai szerint a felek hétfőn már módosított álláspontokkal kezdték el az online tartott megbeszélést. Kijelentette: a két küldöttség közti nézeteltérések fő oka, hogy jelentősen különböző a két ország politikai rendszere.

Ukrajnában nyílt párbeszéd zajlik a politikai vezetés és a társadalom között és konszenzusra törekszenek, míg Oroszországban ultimátumokkal nyomják el saját társadalmukat

– állította a tisztségviselő.

Borítókép: Egy március harmadikai tárgyalás Belaruszban. (Fotó: MTI/AP/Pool/BelTA/Makszim Gucsek)