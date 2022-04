A háború több ezer ukrajnai állatot sodort veszélybe

Az ukrajnai háború több mint tízezer olyan állatot sodort veszélybe, amelyek rezervátumokban, illetve állatkertekben élnek. Ezek közé olyan veszélyeztetett fajok is tartoznak, mint a jegesmedve, a farkas, a fekete párduc és a zsiráf.

Országszerte több rezervátum és állatkert, többek között Mariupolban, Odesszában és Kijevben kifejezte aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy az állataik éhen halnak.

Miközben az ételszállítmányaik egyre fogynak, fennáll a veszélye annak is, hogy az orosz offenzíva bármikor elpusztíthatja ezeket a helyeket az állatokkal együtt.

A háború február 24-i kezdete óta a stratégiai fontosságú Mariupol kikötővárosában már több rakéta is becsapódott az állatkertnél, amely rengeteg vadállatnak ad otthont. A dél-ukrajnai Mikolajiv városában pedig arról számoltak be, hogy a rakétatámadások már elérték az állatkertet, aminek következtében megsérült a madárház is.

Míg több ukrajnai állatot, például oroszlánokat és tigriseket sikerült lengyelországi állatkertekbe áthelyezniük az állatkerteknek, sok más állatfaj esetében ez nem valósulhatott meg.

Bár az állatok áthelyezése tűnik a legjobb megoldásnak a jelenlegi körülmények között, az utaztatásuk rendkívül kockázatos, nem beszélve arról, hogy megterhelő az állatok számára – többek között viselkedésbeli változásokat idézhet elő náluk.

Volodimir Topcsij, a mikolajivi állatkert igazgatója elmondta, mintegy négyszáz különböző állatfajt tartanak, amelyeknek körülbelül a fele veszélyeztetett.

Sajnos nincs elég jármű az állatok elszállításához

– közölte az igazgató. Hozzátette továbbá: mivel nagyon hideg is van, elképzelhető, hogy számos állat nem élné túl a szállítást.

Az Ukrajnában található három legnagyobb állatkert a kijevi, a harkivi és a mikolajivi.

