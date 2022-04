Börtönben lehet az orosz hírszerzés egyik vezetője

Börtönbe zárhatták Szergej Beszedát, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) külföldi hírszerzési ágának vezetőjét − számolt be a The Daily Telegraph brit konzervatív napilap. A különböző jelentésekre hivatkozó cikk szerint a titkosszolgálati vezetőt a moszkvai Lefortovo maximális biztonságú börtönbe szállíthatták, miután előző hónapban háziőrizetbe vették korrupció vádjával − nyugati hírszerzési információk szerint azonban az igazi ok az, hogy a szolgálat a háborút megelőzően hamis jelentéseket közölt Vlagyimir Putyin felé Ukrajna haderejéről és a várható katonai és civil ellenállás mértékéről.