Lapozó: Életveszélyessé válhatnak a francia élelmiszerek a napraforgóolaj hiánya miatt

Mario Draghi: Putyin szerint még nem adottak a feltételek a tűzszünethez

Telefonbeszélgetésben kért békét Vlagyimir Putyintól az olasz kormányfő. Mario Draghi a külföldi sajtóirodában számolt be a Putyinnal folytatott tárgyalás részleteiről.

A békéről akartam beszélni Putyin elnökkel, aki erre lehetőséget adott nekem. Azt kérdeztem, mikorra várható a tűzszünet, ő azonban csak annyit válaszolt, hogy a feltételek még nem adottak ehhez.Draghi felvetette a Zelenszkij és Putyin közötti találkozás szükségességét is, az orosz elnök azonban azt válaszolta, nem érkezett el még az ideje. Az olasz kormányfőnek az a benyomása, hogy bár kis lépésben, de haladnak a béketárgyalások. A rubelben fizetendő gázárral kapcsolatban elmondta, megoldhatatlannak látja azt a korábban már megkötött szerződés megszegése nélkül. Az európai védelmi kiadásokkal kapcsolatban kitért arra is, hogy fontosnak tartja a kontinens összehangolt fegyverkezését, ez ugyanis soha korábban nem tapasztalt szövetségbe tömöríti az uniós országokat. Hangsúlyozta Olaszország szerepét, hogy a megbékélés segítője legyen az orosz–ukrán konfliktusban. Beszámolt arról is, hogy a védelmi kiadások miatt kialakult feszültség megoldódott. A megnövekedett terhek miatt ellenállást tanúsító Giuseppen Conte és Lorenzo Guerini honvédelmi miniszter megegyezése szerint Itália 2028-as határidővel teljesíti az EU elvárását, miszerint a nemzeti össztermék két százalékát hadászati fejlesztésekre fordítsa.

Forrás: lastampa.it

