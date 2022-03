Lapozó: Svéd cégek az orosz nukleáris fegyverprogramhoz adtak el technológiát

Spanyolországban 1985 óta nem volt olyan súlyos az infláció, mint most

Az orosz–ukrán háború gazdasági következményei tovább rontották a spanyol háztartások anyagi helyzetét. A dél-európai ország lakói már a koronavírus-járvány miatt is komoly áremelkedéseket tapasztaltak. Az Országos Statisztikai Intézet (INE) közzétette a fogyasztói árindex előzetes márciusi adatait, amely 9,8 százalékos áremelkedést mutat 2021 márciusához képest. Ilyen szintű pénzromlásra 1985 májusa óta nem volt példa Spanyolországban. Az infláció már februárban is példátlan sebességgel nőtt, de az új adatok februárhoz képest is 2,2 százalékponttal rosszabbak. Bár az INE nem ad tájékoztatást arról, hogy az egyes termékek mennyivel drágultak, kifejtette, hogy a rekordmértékű infláció egy általános áremelkedésnek köszönhető, de kirívó az áram, a benzin, az élelmiszerek és az alkoholmentes italok árának emelkedése is. Ami ennél is súlyosabb, hogy a maginfláció – amit az energiatermékek és a feldolgozatlan élelmiszerek szélsőségesen ingadozó árának figyelmen kívül hagyásával számolnak – szintén 0,4 százalékponttal romlott, és 3,4 százalékra nőtt, amire 2008 óta nem volt példa. Spanyolországban a villamos energia ára februárról márciusra 43 százalékkal emelkedett, a benzin literje 13, a dízelé 20 százalékkal nőtt.

Forrás: 20minutos.es