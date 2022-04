Lapozó: Spanyol cégeket kért számon az ukrán elnök

Spanyolország jelentősen csökkentette oroszországi gázfüggőségét

A legfrissebb adatok szerint a dél-európai ország márciusban 3.277 gigawattóra (GWh) gázt importált Oroszországból, ami a havi teljes kereslet 8,7 százaléka. A teljes negyedévre vonatkozóan több mint hétezer hatszáz GWh volt a földgázbevitel mértéke, ami 32 százalékkal kevesebb, mint tavaly ugyanebben a negyedévben. Az adatok összhangban vannak az Európai Unió és a spanyol kormány által kitűzött célokkal, mely jelentősen mérsékelné az oroszoktól való energiafüggőséget. Spanyolország ezzel együtt az év első három hónapjában az Egyesült Államokból származó földgázimportot közel hatszorosára növelte: 2021-ben még mindössze 7472 GWh-t, 2022 első három hónapjában viszont már 41 839 GWh-t importáltak.

Háromezer ukrán menekült jelent meg az USA mexikói határán

A múlt héten már csaknem háromezer ukrán menekült lépett be az USA területére az ország délnyugati határvidékén, míg az azt megelőző hetekben eleinte csak ötven, majd ötszáz, végül már 1200 ukrán állampolgár kért bebocsátást a mexikói határvárosból, Tijuanából. „A kérelmezők számának növekedése jelzi, hogy az ukrán menekülthullám elérte az Egyesült Államokat is” – jelentette be Alejandro Mayorkas, az USA belbiztonsági minisztere.

Az ukrán menekültek által választott meglepő útvonalat és határátlépési módot az magyarázza – a The New York Times-ra hivatkozó The Week szerint –, hogy bár a Biden-adminisztráció azt már korábban megígérte, hogy az USA százezer ukrán menekültet fogad be, a beléptetésük pontos módját, az eljárást még nem hirdette ki a kormányzat. Ezért az USA-ban élő ukrán diaszpóra tagjai azt tanácsolták menekülő rokonaiknak, hogy turistaként vegyenek repülőjegyet Mexikóba, majd az USA délnyugati határán kérjenek humanitárius alapon bebocsátást az USA területére. Az ukránok ráadásul ezt várakozás nélkül tehetik meg már most is, amikor a közép- és dél-amerikai illegális migránsokra még határzár vonatkozik az USA járványügyi rendelete, a 42-es cikkely miatt, amely minden olyan külföldi számára megtiltja a belépést május 23-ig, aki korábban járvánnyal sújtott ország területén tartózkodott.

Március 11-én az USA kormánya az ukrán menekülőket mentesítette a 42-es cikkely tiltó hatálya alól, ez pedig máris etnikai konfliktusokhoz vezetett a határvonalon már hónapok óta zárt befogadótáborokban rostokoló migránsok és a velük ellentétben az USA-ba azonnali bebocsátást nyerő ukrán „turisták” között. Jogvédő szervezetek kettős mércét és az ukrán belépők számára etnikai alapon biztosított kedvezőbb elbánást emlegetnek.

Spanyol cégeket kért számon az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij a spanyol parlament előtt tartott beszédében azt kifogásolta, hogy információi szerint három spanyol vállalat, a Sercobe, a Porcelanosa és a Maxam még nem állította le tevékenységét Oroszországban. Két cég azonnal reagált a hamis vádakra. A kerámiaiparban érdekelt Porcelanosa közölte, hogy a konfliktus kezdete óta nem indítottak olyan értékesítési folyamatot, amely az orosz piacot célozná. A tőkejavakkal foglalkozó Sercobe úgy fogalmazott: „az ukrán elnök kijelentése nyilvánvalóan téves információkon alapul, hiszen a Sercobe már 2014-ben, a Krím Oroszország általi annektálása után beszüntette oroszországi promóciós és képviseleti tevékenységét is”. A robbanóanyag-gyártó Maxam esetében azonban kínos csend uralkodott több mint 24 órán keresztül. A spanyol kormány szólalt fel végül védelmükben, és arról biztosította Zelenszkijt, hogy a cég nem folytat semmilyen eszmecserét műtrágyával foglalkozó orosz leányvállalatával. Az ipari miniszter, Reyes Maroto emellett kiemelte: a spanyol cégek mind tiszteletben tartják az Oroszországgal szembeni szankciókat, sőt a legtöbben még extra intézkedéseket is hoztak, hogy gazdaságilag nehezítsék az oroszok helyzetét.

