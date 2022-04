Lapozó: Egy dán katona szerint orosz hadifoglyokat ölnek meg az ukránok

Egy dán önkéntes katona vallomása szerint orosz hadifoglyokat ölnek meg az ukránok

Egy korábban a dán fegyveres erőknél szolgáló, jelenleg Ukrajnában önkéntesként harcoló férfi arról beszélt a dán köztévének, hogy Ukrajna gyakorlatilag leállította a fogolycserét Oroszországgal, illetve számos esetben kivégzi az orosz hadifoglyokat, pedig azt nemzetközi egyezmények tiltják. A Jonas néven bemutatkozó, kitakart arcú katona videótelefonon keresztül beszélt a csatornának arról, hogy ő maga is több oroszt megölt a harcok közben, de hangsúlyozta, fogságba esett katonákat nem bántott. Felidézte, több, később meggyilkolt fogollyal is beszélt. Közülük kifejezetten emlékszik egy 18 éves férfire, akivel nem sokkal azelőtt beszélt, mielőtt kivégezték volna. A fiatal férfi elmondta neki, hogy Oroszországban programozóként dolgozott és egyáltalán nem akart részt venni az ukrajnai háborúban. Másnap reggelre már halott volt. A dán állami TV2 azt állítja, hogy ellenőrizte a férfi személyazonosságát, illetve azt is, hogy valóban a dán fegyveres erőknél kapott kiképzést, és jelenleg az ukrán oldalon harcol.

Forrás: TV2.dk

Borítókép: ukrán katonák és biztonsági alakulatok tagjai (Fotó:MTI/EPA/Atef Szafadi)