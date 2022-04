Növekedett a lakosság Putyinba vetett bizalma egy felmérés szerint

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője pénteken Kalinyingrádban találkozott Rafael Grossival, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójával, akit arról biztosított, hogy az általa irányított vállalat mindent megtett az orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai nukleáris létesítmények biztonsága és a NAÜ tájékoztatása érdekében. Mint mondta, a Roszatom biztosította, hogy az erőművek személyzete végezhesse a dolgát. Lihacsov a sajtónak nyilatkozva méltatta a NAÜ-küldöttség legmagasabb szintű szakmai hozzáállását, valamint az események kiegyensúlyozott és depolitizált megközelítését, a kizárólag a nukleáris biztonsági kérdésekre történő összpontosítását. Grossi megköszönte Lihacsovnak az együttműködést, és méltatta, hogy a NAÜ, Oroszország és Ukrajna még ilyen nehéz körülmények között is együttműködik a nukleáris biztonság garantálása érdekében. Közölte, hogy a NAÜ a jövő héten megkezdi az ukrán nukleáris létesítmények biztonságának ellenőrzését.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) munkatársai pénteken nem tudtak eljutni Zaporizzsjából Mariupolba, hogy segítsenek a helyi lakosok evakuálásában. Szombaton újabb kísérletet tesznek

– közölte a karitatív szervezet genfi központja.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóosztálya pénteken közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy az ukrán vezetés értesítette a brit külügyminisztériumot, hogy nem szándékozik betartani a hadifoglyok bánásmódjáról szóló genfi egyezményt. A fogságba esett orosz katonák, akik közül sokan sebesültek, várhatóan nem kapnak elegendő élelmet és sürgősségi orvosi ellátást, azzal az ürüggyel, hogy „sok ukrán számára mindez most nem elérhető” – állt a jelentésben. Az SZVR szerint Ukrajna az orosz katonák megkínzásáról készült videók nyilvánosságra kerülése után igyekszik elejét venni annak, hogy további ilyen esetek kerüljenek nyilvánosságra. A kémszolgálat közleménye értelmében Kijev célja, hogy a nyugati partnerei lebeszéljék az ICRC-t az orosz hadifoglyokhoz való hozzáférésről. A SZVR úgy tudja, hogy London javasolta Kijevnek: tegyen lépéseket a fogolykínzás miatt megromlott imázsa javítása érdekében. A donyecki „népköztársaság” pénteken 562 ember Mariupolból történt kimenekítéséről számolt be. Eduard Baszurin, a donyecki „népi milícia” parancsnokhelyettese a Rosszija-1 televíziónak azt mondta, hogy Mariupolban mintegy négyezer ukrán fegyveres maradt, három ellenállási csoportra osztva. A legtöbben az Azovsztal fémműben vannak, de maradtak a városközpontban és a kikötőben is.

Baszurin azt mondta, hogy a háború kezdete óta 513 ukrán katona tette le önként a fegyvert.

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője péntek esti hadijelentésében azt mondta, hogy a belgorodi olajtárolónak, amelyet az ukrán Mi–24-es helikopterek találtak el, semmi köze az orosz fegyveres erőkhöz, a létesítmény csak a polgári közlekedést látta el üzemanyaggal. A tábornok beszámolója szerint egyébként az orosz fegyveres erők a Basztyion komplexum Onyiksz cirkálórakétáival megsemmisítettek egy ukrán főhadiszállást Sahtarskije település közelében, a csapás következtében akár negyvenen is életüket veszthették. Összesen negyven újabb katonai létesítmény lerombolásáról, valamint egy Mi–24-es helikopter és négy drón lelövéséről számolt be. Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos közölte, hogy 28 orosz kamionsofőr kért tőle segítséget a hazatéréshez, mert az ungvári központi vámhivatalban megfosztották őket irataiktól, és járműveiket is elkobozták.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök videókonferencia keretében tanácskozik a kormány tagjaival Moszkvában 2022. március 10-én (Fotó: MTI/AP/Szputnyik/Kreml/Mihail Klimentyev)