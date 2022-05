Az ukrajnai háborúról egyeztetett telefonon Putyin és Scholz

A Moszkva és Kijev közötti tárgyalások menetéről, valamint Ukrajnával kapcsolatos humanitárius ügyekről tárgyalt pénteken telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Olaf Scholz német kancellár. A telefonbeszélgetésről a Kreml sajtószolgálata közleményt adott ki, amely szerint

Putyin azt mondta Scholznak, hogy a tárgyalási folyamatot az ukrán fél lényegében blokkolta.

Az orosz elnök és a német kancellár megállapodott abban, hogy az ukrajnai helyzet humanitárius vonatkozásaival kapcsolatban – beleértve a mariupoli Azovsztal evakuálását – a felek különböző csatornákon keresztül folytatják a kapcsolattartást.

Putyin az orosz elnöki hivatal szerint ismertette a Moszkva által különleges hadműveletnek nevezett háború fő feladatait, beszélt a polgári lakosság biztonságának garantálása érdekében hozott intézkedésekről. Kitért arra is, hogy az ENSZ és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) képviselőinek közreműködésével kimenekítették az ukrán biztonsági erők által az Azovsztal üzemben fogva tartott civileket.

A moszkvai tájékoztatás szerint az orosz elnök a megbeszélés során arra is felhívta a figyelmet, hogy „az ukrán neonácik” továbbra is durván megsértik a nemzetközi jogot, és embertelen, terrorista módszerekhez folyamodnak. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő pénteken újságíróknak azt mondta, hogy az orosz fél az Azovsztal blokkolásával kapcsolatban Putyin elnök erre vonatkozó utasításából indul ki, amelynek értelmében a civilek a számukra tetszőleges irányba elhagyhatják az acélművet, amit meg is tettek.

Ami a katonákat illeti, megmondták nekik, hogy ők is távozhatnak, ha leteszik fegyvert, ennek megfelelően fognak bánni velük, minden sebesült meg fogja kapni a szükséges orvosi segítséget

– emlékeztetett Peszkov.

A szóvivő Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes arra vonatkozó bejelentését kommentálta, amelynek értelmében újabb tárgyalási forduló kezdődött az Azovsztal többszakaszos evakuálásáról, amelyben a ICRC is részt vesz. Verescsuk szerint a folyamatban Törökország közvetítő szerepet fog játszani. Az ukrán tisztségviselő május 7-én közölte, hogy a gyár területéről már minden civilt evakuáltak.

Eduard Baszurin, a donyecki „népi milícia” parancsnokhelyettese a Pervij Kanal televíziónak elmondta, hogy az alakulat egységei lehetőség szerint veszteségek nélkül javítják pozícióikat annak érdekében, hogy ellenőrzésük alá vonják az Azovsztal területét. Mint fogalmazott, folyamatban van az ukrán fegyveresek „összeszorítása”, hogy kevesebb lehetőségük legyen az ellenállásra. A donyecki milicisták tüzelőállásokat semmisítenek meg, de nem mennek le a pincébe – fogalmazott.

Gyenisz Pusilin, a donyecki „népköztársaság” vezetője, ugyancsak a Pervij Kanal műsorában azt mondta: a „népi milícia” mindent megtesz annak érdekében, hogy „az Azovsztallal kapcsolatos helyzet végre véget érjen”, és Mariupol az újjáépítéssel foglalkozhasson. Mint mondta, az üzemben bekerített fegyvereseknek lehetőségük van rá, hogy kijöjjenek.

– Kapcsolatban állnak képviselőinkkel. Néhányan készek előjönni, de félnek a nacionalista társaiktól – mondta Pusilin. Hozzátette: nem számít, hogy bárki kijön-e, a milicisták „folytatni fogják munkájukat”.

A Mariupolért folytatott harcok február 25-én kezdődtek. Orosz tájékoztatás szerint mostanra az ukrán fegyveres csoportokat a lakónegyedekből teljes egészében a blokád alá vett Azovsztal üzem területére szorították ki.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök az António Guterres ENSZ-főtitkárral folytatott megbeszélés közben a moszkvai Kremlben 2022. április 26-án (Fotó: MTI/AP/Kreml/Vlagyimir Asztapkovics)