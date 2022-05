Hiába az üzemanyagbónusz, egyre drágább a tankolás Spanyolországban

Hiába vezetett be üzemanyagbónuszt a spanyol kormány, egyre drágább a tankolás az országban. A Pedro Sánchez vezette szocialista vezetés márciusban döntött úgy, hogy 20 centes kedvezményt ad literenként minden autósnak, hogy mérsékelje az orosz-ukrán háború miatt eszkalálódott árakat. A spanyol sofőrök kezdetben még megérezték a csökkenést, mostanra azonban vannak olyan kutak is az országban, ahol a bónusszal együtt is többet fizetnek a benzinért és a gázolajért, mint márciusban.

A benzinkutak 60 százaléka naponta emeli az üzemanyagok árát, felhígítva ezzel az állami támogatás értékét. A gázolaj átlagára május 10-én már 1,909 euróra ugrott, ami több mint 724 forintnak felel meg. A benzin átlagára csak egy kicsivel kedvezőbb, 1,901 eurót kérnek el érte literenként, ami nagyjából 721 forint. Ebből vonják le a 20 centes kedvezményt, így körülbelül 1,70 euró/liter áron lehet jelenleg megtankolni a járműveket, ami körülbelül 645 forint.

Április 1-jén, a bónusz hatályba lépése idején Spanyolországban az üzemanyagok átlagára már meghaladta az 1,80 eurót (kb. 680 Ft), így a támogatással 1,60 (kb. 600 Ft) köré lehetett visszaszorítani az árakat. A folyamatos emelés miatt azonban a bónusz naponta veszít értékéből, főleg mert vannak olyan töltőállomások az országban, ahol bőven 2 euró fölött van már az üzemanyagok ára.