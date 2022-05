Joe Biden az oroszokkal és magyarokkal keverte az ukránokat

Joe Biden amerikai elnök ismét belezavarodott a beszédébe, amelyet egy alabamai gyárban tartott, ahol a Javelin páncéltörő rakétákat készítik – szúrta ki a New York Post.

Mielőtt Oroszország támadott, biztosítottuk, hogy Oroszországnak legyenek Javelinjei, és más védelmüket erősítő fegyverei, így Ukrajna készen állt arra, ami történt

– magyarázta hallgatóságának, összekeverve Oroszországot és Ukrajnát. Majd később arról beszélt:

Néhány nappal ezelőtt a Wall Street Jorunal idézett egy ifjú magyar harcost, aki azt mondta, a Javelinek nélkül nagyon nehéz lett volna megállítani az ellenség előrenyomulását.

Csakhogy a szóban forgó cikkben a lap egy Olekszandr nevű közlegényt szólaltatott meg, aki ugyan a kárpátaljai 128. dandár katonája, de az sehol nem derül ki, hogy magyar lenne.

A New York Post megjegyzi, hogy a beszéd egészéből egyértelműen kiderül, hogy az elnök ismeri a szembenálló feleket, és hogy valójában kiket fegyvereztek fel. Ironikus módon az alabamai beszédét is kis önkritikával kezdte, elismerve, hogy gyakran megbotlik a nyelve. A cikk arra is emlékeztet, hogy Joe Biden már hétfőn is felhívta magára a figyelmet, mikor Delaware első szenátoraként, és nem első elnökeként hivatkozott magára.

A nyolcvanesztendős politikus kínos bakijaiból szinte minden hétre jut egy. Hol a levegővel próbál kezet rázni, hol egy fogadáson tántorog elveszve – nem csoda, hogy állítólag már a demokraták is kételkednek benne, jó ötlet-e 2024-ben újra őt indítani.