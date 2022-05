Már a demokraták is kételkednek Biden újraindulásában

A The New York Times egyik újságírója könyve tévés bemutatóján kétségbe vonta, hogy újra fog-e indulni Joe Biden jelenleg hivatalban lévő amerikai elnök a következő, 2024-es elnökválasztáson. Sőt erről állítólag a demokraták többsége sincs meggyőződve, tekintettel a párt tisztviselői között a kulisszák mögött folyó súrlódásokra, beleértve a Biden és Kamala Harris alelnök csapata közti feszültséget is – érvelt Joanthan Martin, aki szerzőtársával mutatta be This Will Not Pass (Ez nem fog átmenni) című könyvét. A mű az előző elnök, Donald Trump hivatalban eltöltött utolsó zűrzavaros heteiről és a háttérben folyó kíméletlen politikai csatározásokról szól. A műsor vendég házigazdája, Ana Navarro, aki lelkesen támogatta Bident 2020-as választási kampányában, védelmébe vette az elnök szándékát, kijelentve, hogy Biden a fehér házi tudósítók fogadásán közölte, hogy akar indulni 2024-ben is.

Igen, akar. Legalábbis ezt mondta. Indul, ha megengedi az egészsége. Ebben azonban egy csomó demokrata nem hisz

– erősködött Martin. Mégpedig azért nem, folytatta, mert 2024-ben már 82 éves lesz, s erősen kétséges, hogy még egyszer ki tud-e vagy ki akar-e tölteni egy teljes négyéves ciklust. S ez bizony felveti a kérdést: ha ő nem, akkor ki?

Itt merül fel Kamala Harris neve.

A szerző azonban rámutat, hogy az alelnök mindössze néhány évet töltött a szenátusban, nincs olyan kapcsolatrendszere Washingtonban, mint Bidennek, így képtelen azt a szerepet betölteni, amit annak idején Biden betöltött Barack Obama alelnökeként. Harrisnak ráadásul külpolitikai tapasztalata sincs, éppen csak megtalálta az alelnökséghez vezető rést, ám ezzel feszültséget okozott a nyugati szárnyban, ahol Biden túlnyomóan fehér és leginkább férfi belső köre „uralkodik”, s még csak fel sem állnak, amikor belép az alelnök.

Fotó: Saul Loeb

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Biden népszerűsége zuhan: egy április 26-án publikált Reuters/Ipsos-felmérés szerint

elfogadottsága már csak 42 százalékos volt, elutasítottsága pedig 53 százalékra szökött.

Nem segítenek az elnök szellemi hanyatlásra utaló bakijai sem: hol a levegővel akar kezet fogni (kétszer is), hol az ukránokat keveri össze az irániakkal, hol pedig memóriája hagyja cserben, s „leegyenruhásfickózza” a saját hadügyminiszterét.