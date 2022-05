Megpróbálják lebeszélni a nőket a szülésről az Egyesült Államokban

A progresszív multicégek sajátos módon szeretnék kiküszöbölni az akadályokat. Az Amazon hétfőn bejelentette, hogy akár négyezer dollár utazási költséget is fizet a nem életveszélyes orvosi kezelések, köztük az abortusz elvégzéséért a munkavállalóknak. Az Amazon közleménye szerint január 1-jéig visszamenőlegesen jár a költségtérítés az alkalmazottak számára, ha az eljárás nem végezhető el a munkavállaló lakóhelyétől számított száz mérföldes körzetben, és a virtuális ellátás nem lehetséges. Az Amazon bejelentését követte az Apple, a Citigroup, a Yelp, a Lyft, az Uber és még több óriáscég hasonló kezdeményezése.

Válaszul arra, hogy a legfelsőbb bíróság az abortuszhoz való alkotmányos jog megsemmisítésére készül, egy barkácsgyógyszereket gyártó anarchista csoport részletes útmutatót adott ki az abortusztabletta elkészítéséhez. A csoport korábban már adott ki ehhez hasonló útmutatókat.

A Four Thieves Vinegar Collective először 2019-ben, a Pittsburghben megrendezett Please Try This at Home konferencián mutatta be, hogyan lehet misoprostol tablettát készíteni, amelyet abortusz kiváltására használnak. Tavaly, miután Texas elfogadta a majdnem teljes abortusztilalmat, Mixael Laufer, a csoport vezetője közzétett egy 17 perces videót, amelyben elmagyarázta, hogyan lehet otthon elkészíteni a tablettákat.

„Az első dolog, amit meg kell említeni, hogy ezt egy kicsit sietve állítottuk össze. Nagy volt a pánik, miután Texas belekezdett néhány csínytevésbe, hogy a hatalmon lévő embereknek kedvezzen, és hogy egy csomó más ember megfosszon a hatalmától” – mondta Laufer.

Laufer hétfő este ismételten megosztotta a videót. Amikor egy Twitter-felhasználó megkérdezte, hogy van-e leírás a z otthoni abortuszhoz szükséges tabletta gyártási folyamatáról, Laufer a videó linkjével válaszolt.

Is there a write up on this extremely hypothetical process Mixael? — emmi (@emmibevensee) May 3, 2022

A videóban Laufer elmagyarázza, hogy a misoprostolt amellett, hogy orvosilag abortuszok kiváltására használják, lovak fekélyeinek kezelésére is fel szokták írni. Emiatt a misoprostol por viszonylag könnyen beszerezhető állatorvosoktól.

Laufer tovább elmagyarázza, hogyan kell adagolni a misoprostolt, hogyan kell a tablettát összetörni egy mérleg, kukoricaszirup, porcukor, egy szórófejes flakon és egy pollenprés segítségével. Elmagyarázzák, hogy a misoprostol három adagja 85 százalékban hatékony az abortusz elvégzésére.

Ha mifeprisztonnal, egy másik abortusztablettával együtt szedik, ez az arány 95 százalékos hatékonyságra emelkedik, bár a nyers mifeprisztont nehezebb beszerezni az aktivista szerint.

A Motherboard nem tud nyilatkozni a saját tabletták készítésének biztonságosságáról, és a Four Thieves Vinegar Collective-et a gyógyszerészeti és orvosi intézmény egyes képviselői erősen bírálták, akik szerint az otthon elkészített gyógyszerek semmilyen körülmények között sem biztonságosak.

Lauref szerint egy progresszív, igazságos világban az abortuszok ingyenesek lennének, és az orvosi szakemberek biztonságosan végeznék el őket. – De újra és újra látjuk, hogy az abortuszhoz való hozzáférés elleni támadások csak a házi terhességmegszakítás elterjedését segíti majd. Ha az abortuszt garantáló rendelkezéseket hatályon kívül helyezik, akkor egyre több ember fogja keresni a házi abortuszt segítő módszereket, ami magában foglalja a saját abortusztabletta készítését is. Remélem, hogy azok az emberek, akik elkészítik az abortusztablettát, ezt proaktívan és elővigyázatosan teszik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Flickr)